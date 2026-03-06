¿Qué es la desconexión digital?; la nueva reforma a la LFT

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- La

ha dado el primer paso para reconocer el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

de losEsta(LFT) fueel pasado martes, y plantea incorporar a las obligaciones patronales ya existentes el derecho a la desconexión de las y los empleados.La reforma, que fue respaldada con, será, para poder continuar con su¿Qué es laLaes ela no responder ningún tipo de comunicación laboral (sean mensajes, llamadas o correos) fuera de su jornada de trabajo —esto incluye días de descanso y vacaciones—, sin que ello pueda derivar en sanciones o cualquier otro tipo de represalia.Ellacomo el "a abstenerse de participar en cualquier tipo deal término de la jornada laboral, en los horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias".Es decir, la reforma establece que los trabajadores o empleados no están obligados a contestar ningún tipo de comunicación que esté relacionada a su trabajo fuera de sus horas laborales oficiales, ya sea antes de iniciar o una vez concluida su jornada.Este cambio busca poner un límite a las demandas laborales hechas fuera del horario estipulado en el contrato de una persona, un fenómeno que se intensificó durante la pandemia por COVID-19, con el "".La reforma, que propone modificar los artículos 3° Ter y 132° de la LFT, también establece que losinternas que garanticen el cumplimiento y el respeto de este derecho.La desconexión laboral busca reestablecer el equilibrio entre la vida personal y el trabajo de la población, reconociendo ely reduciendo los niveles de estrés, ansiedad y agotamiento que generan los empleos con alta demanda de tiempo y atención, disfrazadas de "compromiso con el trabajo".