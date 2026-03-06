¿Qué es la desconexión digital?; la nueva reforma a la LFT
La reforma a la Ley Federal del Trabajo busca limitar comunicaciones laborales fuera de horario y proteger la salud mental.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- LaCámara de Diputados ha dado el primer paso para reconocer el derecho a la desconexión digital
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
de los trabajadores del país.
Esta reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) fue avalada por unanimidad el pasado martes 3 de marzo, y plantea incorporar a las obligaciones patronales ya existentes el derecho a la desconexión de las y los empleados.
La reforma, que fue respaldada con 447 votos, será turnada al Senado, para poder continuar con su proceso legislativo.
¿Qué es la desconexión digital?
La desconexión digital es el derecho de las personas trabajadoras a no responder ningún tipo de comunicación laboral (sean mensajes, llamadas o correos) fuera de su jornada de trabajo —esto incluye días de descanso y vacaciones—, sin que ello pueda derivar en sanciones o cualquier otro tipo de represalia.
El dictamen define la desconexión digital como el "derecho de las personas trabajadoras a abstenerse de participar en cualquier tipo de comunicación con el centro de trabajo al término de la jornada laboral, en los horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias".
Es decir, la reforma establece que los trabajadores o empleados no están obligados a contestar ningún tipo de comunicación que esté relacionada a su trabajo fuera de sus horas laborales oficiales, ya sea antes de iniciar o una vez concluida su jornada.
Este cambio busca poner un límite a las demandas laborales hechas fuera del horario estipulado en el contrato de una persona, un fenómeno que se intensificó durante la pandemia por COVID-19, con el "home office".
La reforma, que propone modificar los artículos 3° Ter y 132° de la LFT, también establece que los empleadores deberán crear políticas internas que garanticen el cumplimiento y el respeto de este derecho.
La desconexión laboral busca reestablecer el equilibrio entre la vida personal y el trabajo de la población, reconociendo el derecho a descansar y reduciendo los niveles de estrés, ansiedad y agotamiento que generan los empleos con alta demanda de tiempo y atención, disfrazadas de "compromiso con el trabajo".
no te pierdas estas noticias
¿Qué es la desconexión digital?; la nueva reforma a la LFT
SLP
El Universal
La reforma a la Ley Federal del Trabajo busca limitar comunicaciones laborales fuera de horario y proteger la salud mental.
Resurgen "Las Adelitas", mujeres que respalda a Sheinbaum
SLP
El Universal
El colectivo de mujeres impulsa un movimiento inclusivo para respaldar a la presidenta y promover derechos femeninos.
"CFE puede manejar riesgos de su plan de inversión por 30 mil mdd"
SLP
El Universal
Moody´s destaca que la dependencia de gas natural importado limita el perfil crediticio de CFE.