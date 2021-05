Qué hacer después de un accidente vehicular

Incluso con varios años de experiencia al volante, todos estamos expuestos a accidentes vehiculares. Ya sea por exceso de velocidad, conducción imprudente, distracciones, cansancio, fallas mecánicas o consumo de sustancias psicoactivas, esta clase de accidentes suceden día tras día en las calles.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hubo 362 mil 586 accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas de México durante el año 2019, de acuerdo con su reporte más reciente sobre el tema. Asimismo, se registraron 4 mil 125 personas fallecidas y 91 mil heridos a nivel nacional debido a estos percances.

Ante la gran incidencia de hechos de tránsito, lo mejor es que estés prevenido si te toca alguna vez. Por ello, aquí te decimos cómo actuar si estás involucrado en un accidente vehicular.

Revisa que todos estén bien

Después del impacto, mantén la calma y evalúa la situación. Revisa si tienes cortes o heridas en la piel, lesiones en la columna, la espalda o el cuello, fracturas en brazos o piernas, dolor de cabeza, entre otras heridas que ameriten atención médica, menciona Seguros Arca.

Pídele a tus acompañantes que se realicen esta inspección física también. Después, si no hubiera lesiones, o éstas lo permiten, verifica que no haya coches acercándose en ambos sentidos de circulación, baja con cuidado de tu auto y dirígete hacia el resto de los vehículos involucrados.

Lo mejor es que te pongas un chaleco reflejante para que otros automovilistas te vean en el camino. De lo contrario, ten mucha precaución mientras te desplazas por la vialidad.

Comprueba cuál es el estado de los pasajeros de los otros carros. Si alguien está inconsciente, en una posición de riesgo o no muestra signos vitales, contacta inmediatamente a los servicios de emergencia.

Llama a emergencias

Llama a los servicios de emergencia a través del número 911. Mediante este teléfono puedes ponerte en contacto con elementos policiales, ambulancias, bomberos, entre otras unidades de seguridad necesarias para atender el percance.

Este número es gratuito, nacional, está disponible a cualquier hora y puede marcarse desde todos los teléfonos fijos o celulares, afirma el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5).

Asimismo, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) ofrece asistencia médica prehospitalaria de manera gratuita si marcas al número 074. Usa este contacto en caso de que el accidente ocurra en una autopista federal u otra vía administrada por este organismo.

En el tiempo de espera, coloca las señalizaciones necesarias para otros conductores, como las luces intermitentes de tu auto, conos o triángulos de seguridad vial. Así evitarás más accidentes con los carros que continúan circulando.

Contacta a tu aseguradora

Luego de comunicarte con los servicios de emergencia, llama de inmediato a tu aseguradora. El número viene en la carátula de tu póliza o en la página web de la agencia en cuestión, explica Seguros Arca.

Durante la llamada, es posible que te pidan algunos datos específicos como el número de tu póliza, la ubicación del percance, una descripción de lo sucedido, nombre del asegurado, del conductor o de quien reporta el incidente, detalles de los coches involucrados y tu información de contacto.

Mientras llega el asesor, ten a la mano tu póliza de seguro, licencia de conducir y tarjeta de circulación, señala AXA. De igual forma, registra los daños y las condiciones del hecho por medio de fotos, videos o notas en tu celular; no olvides la hora aproximada del accidente, ya que estos datos podrían serle útiles a tu aseguradora.

Apunta los nombres y la información de contacto del resto de los involucrados, así como de posibles testigos en la escena. Sin embargo, es importante que no discutas el incidente con las demás partes implicadas; solo habla de lo ocurrido con las autoridades correspondientes y con el representante de tu aseguradora.

Tampoco admitas responsabilidades, adjudiques culpas, firmes documentos ni llegues a acuerdos económicos hasta que llegue tu asesor, advierte Qualitas. De lo contrario, podrías meterte en más problemas, incluso si el choque no fue a causa tuya.

No te muevas del lugar del accidente

Aunque tu coche haya quedado destruido o inutilizado después de un accidente vehicular, no puedes abandonarlo en plena vía pública, indica el artículo 35 del Reglamento de Tránsito de la CDMX. Por esta razón, es necesario que te mantengas cerca del lugar del percance en todo momento.

Por su parte, el artículo 54, fracción I del reglamento de Tránsito, establece lo siguiente: "Los involucrados deberán detenerse inmediatamente en el lugar del incidente o tan cerca de él como sea posible, y permanecer en el sitio hasta que algún agente o Integrante de Seguridad Ciudadana tome el conocimiento que corresponda".

Es decir, no muevas el auto a menos que esté en un punto peligroso del camino; en estos casos, desplaza el vehículo hasta el lugar seguro más cercano posible; cuando lo hagas, avisa al resto de los implicados, para que no piensen que te darás a la fuga.

Sobre las víctimas del incidente, el Reglamento de Tránsito del Edomex determina que "cuando no se disponga de atención médica inmediata, los implicados solo deberán de mover y desplazar a los lesionados, cuando esta sea la única forma de proporcionarles auxilio oportuno o facilitarles atención médica indispensable para evitar que se agrave su estado de salud".

Respecto a las personas fallecidas, esta normativa señala que "no se deberán mover los cuerpos hasta que la autoridad competente lo disponga".

Si otro de los vehículos involucrados se fugó, no lo sigas. Anota las placas, la marca y el color del auto cuanto antes, aconseja HDI Seguros. Posteriormente, levanta una denuncia ante el Ministerio Público.

GNP Seguros detalla los siguientes pasos del proceso, según las condiciones del tercero responsable: si su vehículo estaba asegurado, tu asesor se pondrá en contacto con su aseguradora para el recibo del pago; si no tenía seguro, el asesor negociará el cobro de los daños ocasionados a tu coche.

Por otra parte, si el accidente fue tu culpa, el asesor buscará la mejor manera de resolverlo para tu beneficio. En cualquier de estas circunstancias, sigue al pendiente de las actualizaciones que te dé tu aseguradora.

Maneja con precaución en próximas ocasiones para que no sufras más accidentes de este tipo.