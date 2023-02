Qué hacer si crean una cuenta para adultos con tu imagen

A-AA+

Usuarios de Instagram, principalmente mujeres, han reportado haber sido víctimas de una suplantación de identidad y de la creación de perfiles a su nombre con contenido para adultos.

Por medio del robo de fotografías, los ciberdelincuentes han ideado un modo de operación que atrae a otros usuarios a la suscripción a portales de contenido para adultos, haciéndose pasar por perfiles reales.

El contenido erótico no es colocado directamente en la cuenta de Instagram, sino que la estafa consiste en subir fotografías de perfiles usurpados, generalmente de mujeres, para después enviar invitaciones a nombre de la víctima y redirigir a páginas como OnlyFans para obtener ingresos por medio del engaño.

¿Qué hacer si detectas una cuenta creada con tu nombre y fotografías?

Si fuiste alertado por un conocido, o tú mismo detectaste una cuenta de Instagram fraudulenta bajo tu identidad, lo primero que tienes que hacer es bloquear dicho perfil para restringir el acceso a tu lista de seguidores.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) señala que el segundo paso a seguir, una vez bloqueada la cuenta, es denunciar el perfil a través de Instagram, para que la administración de la plataforma tome en cuenta el reporte y cierre el perfil de manera definitiva.

Igualmente, el INCIBE recomienda alertar de la estafa a tus contactos para que eviten caer en el fraude, mientras la cuenta falsa es borrada de la red.

¿Cómo denunciar un perfil de Instagram?

Para tomar acción inmediata en contra de las cuentas de Instagram falsas con contenido para adultos, se debe ingresar al perfil detectado con dicho fraude y reportarlo ante la plataforma.

Para ello, ingresa al apartado marcado por tres puntos horizontales, en la parte superior derecha de la app, se desplegará un menú y deberás seleccionar la opción de "Reportar", señalada con tipografía en color rojo.

Una vez seleccionada esa opción, se deberá pulsar sobre el texto que indica que deseas reportar "algo sobre esa cuenta", y no una publicación concreta.

Dentro del menú desplegado, deberás elegir la opción que indica que el perfil se está haciendo pasar por otra persona.

Seguidos los pasos anteriores, Instagram generará un reporte y someterá a revisión tu denuncia para eliminar lo más pronto posible la cuenta falsa creada a tu nombre.

Recuerda que, según las políticas de privacidad de Instagram, tu reporte será anónimo y que la aplicación tomará acción más pronto a tu denuncia por cada reporte generado, por lo que conviene solicitar ayuda a tus contactos para bloquear el perfil.

La creación de cuentas de Instagram a partir de otros perfiles, alentando al consumo de contenido para adultos forma parte del espectro de violencia digital y coloca en riesgo a aquellos cuya identidad es usurpada.

Si detectas en tu entorno peligro inminente, toma otro tipo de medidas como llamar a los servicios de emergencia locales y no dejar pasar tiempo para la denuncia del ciberdelito.