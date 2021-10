"Que me apunte Claudio X. González en su lista", dice Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió que la anotarán en la lista que pretende hacer el empresario y fundador de Sí por México, Claudio X. González, de todos aquellos que, "por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México".

"Que me apunten en la lista porque soy militante desde hace muchos años de este movimiento, son millones y millones de mexicanos, difícilmente podría haber una lista", dijo tras participar en la entrega presencial de créditos 2021, en la alcaldía de Tláhuac.

No obstante, Sheinbaum Pardo expuso que se trata de una posición clasista y recordó algunos momentos de la historia en donde se realizaron listas para acusar.

"Y segundo, y es lo más importante, esto es una oposición fascista, así lo catalogo. ¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo, ellos son los que hacían listas, ¿para qué quiere hacer una lista? Entonces, esto es la derecha en nuestro país, los que quieren hacer listas", expuso.

Refirió que los que apoyan el movimiento del actual gobierno han abierto el debate, pero no hacen listas de absolutamente nada, solamente hay critica, debate y respeto a la libertad de expresión.

En su cuenta de Twitter, Claudio X. González expuso que, "la llamada 4T, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor".