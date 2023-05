Que no haya pleito ni promoción, pide AMLO a gobernadores

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que no haya "pleito" ni promoción con recursos públicos para los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena por parte de los gobernadores, a quienes llamó a que recuerden que es delito utilizar presupuesto público para estos fines.

"Que no haya pleitos", dijo en Palacio Nacional.

"¿Llamaría a los gobernadores a evitar este tipo de apoyo hacia los aspirantes de Morena?", se le cuestionó en conferencia de prensa.

"Yo creo que ellos saben que no deben utilizar presupuesto público, que además es ilegal, en la Constitución ya está establecido -eso lo logramos en este gobierno -que la compra de voto se considerara delito grave o el uso del dinero del presupuesto para favorecer a partidos o a candidatos, y delito grave significa ir a la cárcel sin derecho a fianza, lo mismo la corrupción, nadie puede hacer eso y lo saben los gobernadores y lo saben todos los funcionarios", respondió.

Este lunes EL UNIVERSAL presenta una entrevista con el senador Ricardo Monreal quien acusa a gobernadores de Morena de distorsionar la competencia para definir la candidatura presidencial, al apoyar descaradamente a algunas de las corcholatas y organizarles movilizaciones multitudinarias.