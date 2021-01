"Que no me considere para coordinar senadores", dice Madero a Cortés

Luego de que María Eugenia Campos resultó electa como candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua, el senador Gustavo Madero, quien aspiraba a ser candidato a gobernador, mostró su inconformidad por falta de compromisos.

A través de redes sociales, el legislador panista con licencia informó al presidente del PAN, Marko Cortés, que no lo considerara como opción para coordinar Acción Nacional en el Senado.

"El día de hoy me comunicaron que no cumplirán su compromiso firmado para que el equipo que no ganó la gubernatura propusiera candidato para la capital", escribió este martes en redes sociales.

Madero agregó que "la idea de la unidad se basaba en espacios para todos".

"Inclusión con generosidad al grupo que no ganó la gubernatura. Esta idea vino del CEN. Por eso se decidió elegir primero la gubernatura. Y una semana después lo demás. Para hacer esta operación de unidad e inclusión", señaló el senador en redes sociales.

"Nunca estuvo condicionado el cumplimiento de los acuerdos de unidad e inclusión a un apoyo 'incondicional' a Maru y dejar solo al gobernador. La presunción de inocencia aplica para ambas partes. El tema judicial se debe resolver en esa cancha independiente", agregó.

Asimismo, Madero publicó el documento "Acuerdo por Chihuahua", del pasado 19 de enero, con el que "se pretende dar un paso para consolidar el triunfo del Partido Acción Nacional", en la elección de la Gubernatura del Estado.

Entre los acuerdos se refiere que las precandidaturas se comprometen a aceptar el resultado electoral que la militancia decidiera el 24 de enero.

El 24 de enero, al reconocer que los resultados no lo favorecían como candidato a gobernador, Madero señaló que esperaría los resultados oficiales.

"Y como dijo Don Manuel Goméz Morín: 'Que la derrota no paralice, sino instigue', gracias a todos por su apoyo", refirió Gustavo Madero.

Héctor Larios, secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, llamó a Madero a cumplir los acuerdos.

"Amigo en la democracia se gana y se pierde, y los acuerdos se deben cumplir, estos son los acuerdos que se hicieron, ningún otro", escribió Larios.

"Fue una elección histórica con la participación del 85% de la militancia, donde la unidad estuvo por delante de cualquier interés. Mi reconocimiento a Gustavo Madero por ser un auténtico demócrata", señaló por su lado el presidente nacional del PAN.

Acción Nacional refirió que en atención a la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), "pero sobre todo por la convicción que nos une a las y los panistas de salvaguardar el principio de igualdad", este 2021 se apoyará las candidaturas de 7 mujeres, tanto por el partido como en coalición.