Que no se nos olviden estas muertes, dice Adrián LeBaron sobre masacre

CHIHUAHUA, Chih., noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- A tres años de la matanza en la comunidad de La Mora, en Bavispe, Sonora, Adrián LeBaron pide que no se olviden las muertes de tres mujeres y seis niños, entre ellas su hija Rhonita María Miller.

Recordó que hace un año, durante el evento al que convocaron en el Monumento a la Revolución, su esposa declaró el 4 de noviembre como día de luto nacional.

"Hay que ponerle memoria, apostándole al no olvido. Que no se nos olviden estas muertes", dijo Adrián LeBarón en entrevista.

"Nosotros queremos que sea de luto nacional, de memoria nacional, que todo mundo recuerde a los muertos y que se extienda una vez más este Estado de derecho en nuestro país, y, aunque duela, eso es", expresó.

Dijo que lo que más extraña de su hija Rhonita es la presencia que tenía en la comunidad y la valentía con la que vivía.

"Ella iba y venía a La Mora y siempre estaba presente, especialmente si había un evento importante en los LeBarón. Ella se venía de La Mora y algunas veces lo hacía sola con sus hijos. Estas mujeres son muy valientes", expresa Adrián.

El 4 de noviembre de 2019 tres mujeres de la familia Lebarón y sus 14 hijos salieron de la comunidad de La Mora en tres vehículos; dos se dirigían al municipio de Galeana y uno más –el que conducía Rhonita—iba hacia Phoenix, Arizona.

Los tres vehículos fueron emboscados por un grupo armado que abrió fuego, pese a que las mujeres se identificaron. En el lugar murieron las tres mujeres y seis menores, otros seis niños y niñas resultaron con heridas.

Desde entonces han detenido a 31 personas, 24 están acusados de delincuencia organizada y siete de homicidio. La familia LeBarón pide que a los involucrados se les acuse de terrorismo.