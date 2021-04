"Que se deje venir", dice Loret sobre anuncio de AMLO de presentar montaje del caso Cassez

Luego de que Andrés Manuel López Obrador anunciara que presentará en su conferencia mañanera información sobre el montaje en el caso Florence Cassez, el periodista Carlos Loret de Mola indicó en sus redes sociales que no tiene nada que esconder. "Que se deje venir. Pero que luego ya se ponga a gobernar".

"Yo no tengo nada que esconder. El que tiene mucho que esconder es el presidente López Obrador y por eso ya anunció que mañana montará un showcito con ataques. Otra cortina de humo. Que se deje venir. Pero que luego ya se ponga a gobernar", publicó en sus redes sociales.

En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador indicó que solicitaría permiso a Televisa para dar "a conocer" lo que fue el montaje relacionado con el caso de Israel Vallarta y Florence Cassez.

"Entonces, le vamos a pedir permiso a Televisa para ver si mañana damos a conocer lo que fue ese montaje, el del señor Vallarta y de la ciudadana francesa, que lo saquemos aquí, ¿les parece? Para ilustrar de cómo era antes, porque siguen con la jeringa vacía, entonces es importante subrayar sobre estos asuntos porque se olvidan, se produce una especie de amnesia".

Lo anterior surge por la polémica que generó el error en la aplicación de una vacuna contra Covid-19 en la unidad de vacunación de Zacatenco en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

Al respecto, López Obrador reiteró que "sólo hay dos explicaciones: que en efecto hubo un error o un montaje, que no lo descarto por la difusión tan grande" que dieron los medios de comunicación.