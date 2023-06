"Que se mochen", dice Delgado a legisladores para gira de corcholatas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL).- El dirigente de Morena, Mario Delgado, sugirió que los legisladores "se mochen" para apoyar a sus corcholatas en los recorridos por los estados los próximos 70 días.

"Yo creo que, en estos recorridos, los diputados que son simpatizantes de alguno de los aspirantes, pues que se mochen y ayuden a financiar estos recorridos", expresó.

Recordó que los diputados y senadores si pueden apoyar las actividades de las "corcholatas", con excepción de los coordinadores parlamentarios.

Adelantó que el lunes convocarán a todos los Comités Ejecutivos Estatales y presidentes de Consejo para que reiteren su compromiso con el acuerdo del Consejo Nacional, de que no pueden intervenir en el proceso.

"No pueden echarnos a perder este proceso, no pueden generar condiciones de inequidad. Entonces tendremos una reunión para hacer un pacto de unidad con ellos y con el compromiso de respetar el acuerdo del Consejo Nacional", sostuvo.

En caso de incumplir el acuerdo, señaló que habrá una sanción por parte de la gente, que evaluará si están cumpliendo con una contienda justa.

Respecto a la propuesta del canciller Marcelo Ebrard sobre abrir una cuenta de banco para cada aspirante, y que la aportación por voluntario sea de 5 mil pesos, dijo que se está analizando la posibilidad de establecer un tope de gastos.

"Lo que creo que sí debe que quedar muy claro es: a pesar de que ellos hagan su propio financiamiento, que haya transparencia en el mismo. Entonces, si no hay financiamiento del partido y solo es financiamiento de ellos, tendrá que haber transparencia en el mismo", expuso.