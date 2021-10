¿Qué sigue para Rosario Robles luego de que se ordenó mantenerla en prisión?

Este miércoles, Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social con Enrique Peña Nieto, recibió un revés judicial luego de que en audiencia un juez confirmó que debe permanecer en prisión preventiva justificada mientras se desarrolla su proceso por ejercicio indebido del servicio público en el caso de la "Estafa Maestra".

La decisión del juez no implica una sentencia definitiva para Robles, sino que únicamente se le negó modificar la medida cautelar pues ella pidió que le permitieran permanecer en prisión domiciliaria durante su juicio.

En entrevista al salir de la audiencia, Epigmenio Mendieta, abogado de la exfuncionaria, explicó que la defensa acordó con Rosario Robles presentar un recurso de apelación para impugnar la decisión del juez Ganther Alejandro Villar Ceballos.

"Definitivamente no cumple con los lineamientos establecidos en el amparo, utiliza argumentos que ya han sido superados y desde luego que los datos que cita con la finalidad de fundamentar su resolución y confirmar la prisión preventiva de María del Rosario los vamos a combatir, he platicado con ella y el medio de impugnación que vamos a utilizar será la apelación", explicó el abogado.

Para presentar el recurso, la defensa cuenta con tres días establecidos por ley.

Debido a que la audiencia del miércoles se realizó en cumplimiento a un amparo, la defensa también puede esperar a que el juez de Distrito determine si el juez de control cumplió o no con la sentencia de protección para impugnar mediante el recurso de apelación.

Si en el recurso de apelación el Tribunal de Alzada no le da la razón a Rosario Robles, la exsecretaria de Estado puede volver a pedir un amparo contra esa resolución.

Asimismo, Rosario Robles puede intentar cuantas veces considere necesarias someter a revisión la medida cautelar para que se defina si es posible ordenar su salida del penal de Santa Martha y darle prisión domiciliaria o, incluso, libertad condicional.