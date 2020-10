¿Qué tal si nos respetamos?: Berman responde a Fernández Noroña

Luego de que la escritora Sabina Berman diera su punto de vista sobre la implementación de una cuarentena obligatoria debido a un reciente repunte de Covid-19 en México, mediante un tuit, el diputado del Partido de Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, opinó que la escritora "está aterrada con la enfermedad y que no está pensando".

Ante esta respuesta a un tuit publicado originalmente por John Ackerman, Berman respondió por este mismo medio a Fernández Noroña pidiéndole respeto y dejando en claro su postura, que aclaró, está influida por las decisiones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, la canciller de Alemania, Angela Merkel y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ya que sus gobiernos están por volver al confinamiento debido al repunte de Covid-19 en dichos países.

También puntualizó que el investigador John Ackerman apoya al gobierno en turno, en cambio, su trabajo es llamar a repensar.

En otro tuit Sabina Berman escribió: "@fernandeznorona algo más. La hipocresía bajo el "dejar ser" en la pandemia, es q no se quiere gastar un centavo en apoyar a los q tienen q salir a ganarse el sustento. El bajar las manos se llama darwinismo y sí, me preocupa q la mayoría de los muertos están en ese sector."

Fernández Noroña contestó: "Me parece que el miedo te está haciendo no pensar. Eso no es que no te respete. Las posiciones autoritarias, que usando la pandemia como pretexto atropellan a la gente y algunos aplauden, yo las repudio".

Remató: "El uso del cubrebocas, @HLGatell ha dicho hasta la náusea que genera una falsa sensación de seguridad y no evita el contagio. Saludos".