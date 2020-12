Queman camiones por atropellar a una niña

En la comunidad otomí de San Cristóbal Huichochitlán abundan las quejas sobre el servicio del transporte público, principalmente por la forma en la que conducen algunos de los operadores y los malos tratos que han recibido los usuarios.

Por ello, algunos lugareños justifican el enojo de sus vecinos, quienes el lunes calcinaron dos unidades de la línea Temoayense, luego de que se registró un accidente donde una menor perdió la vida.

"Me ha tocado a mí que traigo cuatro bolsas, cinco bolsas y los choferes quieren que uno se baje rápido y si no, arrancan el carro y a uno se lo llevan de corbata, son muy prepotentes y groseros", comentó a El UNIVERSAL Gudelia Ramírez, lugareña.

"Mi inconformidad justo es con los [camiones de la línea] Temoayense, que vienen de la Central, son unos malditos", aseguró Leonor García, otra vecina que se lesionó a bordo.

Los lugareños pidieron a las autoridades estatales intervenir para que las líneas de transporte que operan en esta localidad mejoren su servicio y trato con los pasajeros.

Por su parte, la delegación estatal de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) condenó la quema de las unidades y pidió a la fiscalía mexiquense llevar a cabo las investigaciones necesarias para que se apliquen sanciones ejemplares a los responsables.

Odilón López Nava, representante de la cámara, detalló que las pérdidas derivadas de la quema de los camiones es de 4 millones de pesos, resultado de siete años de trabajo de las familias transportistas.

Refirió que hasta el momento se desconoce el paradero del operador del camión involucrado en el accidente, y dio a conocer que el conductor de la otra unidad resultó lesionado.

La muerte de una niña, que falleció al caer de una moto y quedar bajo un camión que la atropelló, desató el enojo de pobladores de San Cristóbal Huichochitlán, quienes incendiaron dos camiones de la línea Temoayenses, hechos por los que no hay personas detenidas, confirmaron las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La tarde del 7 de diciembre una cámara de seguridad de la calle 20 de Noviembre captó el momento en que una motocicleta trató de rebasar a un camión de pasajeros, cuando una camioneta blanca venía circulando en sentido opuesto, por lo que el motociclista frenó y perdió el control de la motocicleta, lo que generó que la menor cayera prácticamente bajo las ruedas del autobús de pasajeros.