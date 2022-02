Queman mercado en Acapulco

Por lo menos 80 puestos del mercado central del puerto de Acapulco fueron incendiados la noche del pasado viernes.

Una de las versiones es que alrededor de las 11 de la noche, hombres armados rociaron gasolina y prendieron los puestos del área conocida como el Tianguis Campesino. El gobierno municipal de Acapulco informó que el fuego quemó entre 70 y 80 puestos, los cuales fueron declarados como pérdida total.

Previamente, la mañana del viernes, más de 200 comerciantes del mercado central de Acapulco bloquearon cinco calles para exigir que el Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal los dejé de hostigar.

Los comerciantes exigieron que los militares y policías no volvieran a entrar al mercado central a hacer sus operativos porque presuntamente los acosaban. Acusaron que los agreden, que entran a los puestos sin ninguna orden.

Al respecto, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó que hay "otros intereses" para rechazar la intervención de los militares y policías, sin especificar a cuáles se refería.

Un día antes de la protesta, el Ejército, la Guardia Nacional (GN) y la policía estatal iniciaron una operación de vigilancia por todo el mercado central, con el objetivo de combatir las extorsiones y el cobro de piso que sufren los comerciantes.

El comandante del 56 Batallón de Infantería, Marco Antonio Mendoza Mendoza, aseguró que la negativa a los operativos de soldados y policías en el mercado central del puerto de Acapulco se debe a que hay "una persona que tiene el control" y que es quien extorsiona a los comerciantes y está alentando las protestas para que no haya operativos.

La gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda afirmó que la seguridad para los que asistan al torneo Abierto Mexicano de Tenis (AMT) está garantizada, pese a los últimos hechos de violencia ocurridos en el puerto de Acapulco.

"Guerrero está protegido, estamos trabajando para proteger a los visitantes nacionales y extranjeros para que disfruten de este espectáculo", afirmó la mandataria guerrerense.

Sobre el incendio, la morenista Salgado Pineda declaró que aún no se conocen las causas precisas que lo provocaron y anunció que se reunirá con los comerciantes afectados para apoyarlos con las pérdidas.