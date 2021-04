Queman vivo a "Huitzilli", cachorro de tres meses en León, Guanajuato

Un cachorro de tres meses fue quemado vivo por un grupo de adolescentes que le prendió fuego "por diversión" en la colonia Lomas Medina de la ciudad de León.

La rescatista Alma Arrellano lo rescató de la calle con heridas graves que le provocaron la muerte cuando un veterinario luchaba para salvarlo. La defensora pro animal señaló que "Huitzilli" fue asesinado de forma cruel.

Desde la sede del crematorio para mascotas "Huellitas en el Cielo", en donde se realzaría la cremación del perro, expresó dolor e indignación por la acción violenta que sufrió "Huitzilli", y que vecinos reportaron en las redes sociales.

"No voy a descansar hasta dar con los responsables, se está viendo quiénes fueron para poder entablar la denuncia. ¿Dónde están los padres de esos chicos? ¡Quemarlo para ver cómo se retuerce del dolor!", expresó.

El lunes pasado en Facebook se difundió un video de "Huitzilli", a quien presuntamente menores le habían rociado gasolina y le habían prendido fuego, por lo que la rescatista acudió en su ayuda.

"Huitzilli estaba muy mal, tenía muchísimo dolor; al día de hoy tengo el olor a quemado y lo tengo aquí muy presente, mis manos y mis ropas llenas de ceniza de su pelito, de su pielecita, terrible verdad; no tengo palabras para explicarles el sufrimiento y la agonía", señaló.

"El cachorro tenía quemaduras terribles en su ojos, estaba quemado de su lengua, y era un dolor que ni siquiera podemos imaginar". Dijo que el veterinario explicó que el animalito estaba sufriendo mucho dolor y lo mejor era darle descanso.

Alma Arrellano expresó indignación por la violencia animal, que son muchos los perros que la padecen, como le pasó a "Rodolfo Corazón", asesinado con un hacha en Los Mochis, Sinaloa; otro perro que el lunes fue baleado y otros más que también han sido quemados o golpeados. Es aberrante que sufran a manos de gente que no tiene conciencia, que no tienen corazón.

"Hagamos un llamado a nuestras autoridades, a que denunciemos, ya basta de tanto maltrato, ya basta de quedarnos callados, porque no vamos a acabar nunca", conminó a través de un video en Facebook.

Dijo que no es justo que los animales sigan sufriendo, por lo que de ser necesario tendrán que salir a manifestarse a pedir justicia por "Huitzilli" y por otros, porque cada caso es peor. "Ya es momento de que nos unamos".