"Queremos a nuestros hijos", piden manifestantes a AMLO en Zacatecas

FRESNILLO, Zac., abril 14 (EL UNIVERSAL).- Ante los reclamos de familiares de desaparecidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a seguir buscándolos y procurando que haya justicia.

"Decirles a los familiares de los desaparecidos, que vamos a seguir buscándolos, vamos a seguir haciendo justicia, ese es el compromiso", dijo el Mandatario luego de poner en operación del Hospital de la Mujer IMSS-Bienestar de Fresnillo, uno de los municipios más azotados por la violencia.

Al final de evento, una mujer logró pasar los cercos de seguridad y persiguió la camioneta negra del Mandatario.

Con su cartulina golpeó la unidad, pero el vehículo no detuvo su paso, por ello, tomó una piedra y la arrojó hacia el vecinal del Presidente.

Los familiares de los desaparecidos protestaron durante el mensaje del Presidente de la República.

"Voltéenos a ver Fresnillo, estamos olvidados, aquí está lleno de violencia, queremos a nuestros hijos", gritaron las mujeres con lágrimas en los ojos.

Otras exigieron al Mandatario que les den armas para buscar a sus desparecidos.

El presidente López Obrador aseguró que su gobierno está ayudando al gobernador David Monreal para pacificar Zacatecas.

"No hemos dejando de apoyar con elementos de Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional y vamos a seguir ahí dando a enfrentar el problema de la violencia que preocupa mucho y qué daña, estamos conscientes de eso".



Familiares de desaparecidos se manifiestan afuera del Hospital de la Mujer IMSS-Bienestar

Familiares y amigos de personas desaparecidas se manifiestan afuera del Hospital de la Mujer IMSS-Bienestar de este municipio, para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para hallar a las víctimas de ese delito.

Verónica, amiga de Francisco Torres Lara, quien fue visto por última vez en el municipio de Calera, Zacatecas, el pasado 23 de marzo.

"Fue sacado de su domicilio a las 5:50 de la mañana, en Calera. Es operador de un tráiler, trabajaba para una empresa, llegó el miércoles en la noche para salir, pero ya no le fue posible porque se lo llevaron de su domicilio".

La mujer, con una manta con los datos de su amigo, señala que la Fiscalía estatal lleva la investigación, pero hasta el momento no les han dicho nada.

"Venimos a pedirle a al Presidente que nos apoye, que nos de los medios para que de verdad se busquen a las personas desaparecidos".

Recordó que hace unos días hubo un caso de un militar, cuyos familiares estaban desparecidos y a ellos si los encontraron.

"Esa persona fue localizada con éxito, eso le pedimos al gobernador (David Monreal) que, así como se le dieron los medios y apoyo al militar, nos lo den para nosotros".

Junto a ella, la sella María Luz Solís busca a su hijo José Francisco Álvarez Solís, policía municipal de Calera, desparecido desde el 14 de julio de 2016.

La señora Solís, quien además de su hijo tiene otros dos familiares desaparecidos, dijo que solo encontraron las llaves de su patrulla.

"Me he movilizado por mi cuenta, lo he buscado aquí hasta Sonora, Baja California, Tijuana, para el lado de Nochistlán".

Por eso -dijo- pide la intervención del presidente López Obrador para encontrar a sus familiares.