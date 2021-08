"Queremos justicia para nuestro hijo"

Ciudad de México.- Los padres de uno de los menores presuntamente abusados por el diputado mexicano Saúl Huerta acudieron este miércoles a las puertas de la Cámara de Diputados para pedir que levanten la inmunidad parlamentaria del legislador a fin de que pueda ser procesado.

"Esperamos que no sea una cortina de humo y nos sigan mintiendo y solapando", dijo a la prensa la madre, María Guadalupe Lezama.

"Como pareja, como familia, estamos al pendiente de mi hijo, lo único que queremos es justicia, que ya no se estén burlando de nosotros. Está estable mi hijo, pero es algo que no se puede reparar, se podrá olvidar, pero no se repara", dijo el padre del menor.

El padre y la madre del menor acudieron ante el Palacio Legislativo junto a su abogado, Teófilo Benítez, para intentar acceder sin éxito al recinto.

A las puertas de la Cámara Baja, exigieron el desafuero del diputado y su posterior arresto.

El abogado de la familia no aclaró si Huerta se encuentra en el país y reprochó a los partidos políticos por haber tardado tanto para convocar esta sesión.

"Consideramos que fue un tiempo exagerado, después de tres meses se lleva a cabo esta sesión, fue algo muy planeado", expresó.