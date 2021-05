Querétaro pasó a semáforo verde epidemiológico de riesgo Covid

Querétaro dejó el amarillo y alcanzó el color verde en el semáforo epidemiológico de riesgo Covid-19; es la primera vez que la entidad está en el nivel más bajo de riesgo de contagio desde que se instauró el sistema de semaforización en junio de 2020. Esta condición estará vigente del 24 de mayo al 6 de junio.

La Secretaría de Salud federal actualizó el indicador, que se basa en la evolución epidemiológica de cada una de las entidades del país; mientras que, a nivel local, las autoridades informaron que se mantiene el "escenario A" por -al menos- una semana más.

Son un total de 16 entidades que están en el nivel de riesgo bajo (verde) por Covid-19; hay 15 en color amarillo, que es el nivel de riesgo medio; y una entidad (Quintana Roo) que tiene un riesgo alto, en color naranja.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, destacó que ya son 18 semanas consecutivas, que el país registra una disminución en los indicadores, principalmente de nuevos casos; desde que se registró el punto más alto de la pandemia, la reducción de casos ha sido del 88%.

Sobre las condiciones de la pandemia en Querétaro se tiene que, en el último reporte, hay 262 casos activos de Covid-19, esto es alrededor de 10% de cuando el estado alcanzó sus niveles más altos, cuando el promedio de activos diarios superaba los 2 mil casos (en el mes de enero).

De esos activos, 186 (71%) son enfermos con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio; y hay 76 pacientes hospitalizados (71%), 36 de ellos se encuentran en condición de gravedad (intubados).

La Secretaría de Salud reportó que, con relación a la disponibilidad de camas de hospitalización general y con ventilador en el estado, hay una ocupación de 7% la Red Negativa de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAG).

Escenario A por una semana En tanto, quienes integran el Comité Técnico de Salud de Querétaro informaron que el estado se mantiene en el "escenario A" de la pandemia de Covid-19 una semana más, es decir, hasta el 30 de mayo.

En esta ocasión la vigencia no será de dos semanas, por lo que se prevé que el próximo viernes las autoridades hagan un nuevo ajuste en los aforos, horarios y tipo de actividad que se permite para continuar en el camino de la reactivación económica.

Pidieron a la ciudadanía que, quienes ya recibieron la primera dosis de vacuna contra el Covid, que sólo se encuentran parcialmente protegidos hasta que reciban el refuerzo por medio de la segunda aplicación.

Aun con la vacuna, pidieron seguir aplicando las medidas como uso de cubreboca, lavado frecuente de manos y sana distancia, ya que el biológico protege de las formas graves de la enfermedad, pero no del contagio, por lo que pueden portar el virus y ser canal de contagio para quienes no están vacunados.