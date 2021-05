Querétaro reporta 28 casos con variantes de Covid-19

En dos semanas se sumaron 20 nuevos casos de variantes de Covid-19 en Querétaro; son un total de 28 casos del tipo californiano, británico y mexicano. Las autoridades de salud descartan, por ahora, presencia de la variante identificada en India.

Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud en el estado, informó que son 23 casos de variantes mexicanas, dos británicas, dos californianas y una no identificada. "Tenemos identificadas dos variantes británicas, 23 mexicanas, dos de California y hay una no especificada, que sí se especifica que sí hay variación en su secuenciación genética, pero aún no está identificada", explicó la directora.

Recordó que el nombre de las variantes es con base en el lugar en donde fueron identificadas por primera vez, sin embargo, las mutaciones podrían registrarse en cualquier lugar. Reiteró que la pandemia está activa, y las probabilidades de contagio, complicaciones y muerte se mantienen pese al avance en la vacunación; pidió a la población no confiarse y a procurar seguir con las medidas del Escenario A para favorecer la reactivación económica y la generación de empleo.



Baja demanda de pruebas

Sobre la baja en el número de nuevos casos identificados en Querétaro, el pasado lunes 3 de mayo cuando hubo solamente 18 nuevos casos de Covid, la directora explicó que esto se debe a la baja demanda que hay por parte de la población para realizarse las pruebas. Ese número de nuevos casos se asemeja a los niveles que se tenían al inicio de la pandemia, entre los meses de marzo y abril de 2020.

"De alguna manera se debe a la baja demanda de pruebas, porque el fin de semana, de manera habitual, siempre se tomaban menos muestras; este fin de semana en particular fue crítico en ese sentido, la demanda fue muy poquito, los resultados son del día anterior, es el resultado prácticamente del domingo". Afirmó que se mantiene la estrategia de tomar muestras a todas las personas que tengan alguna sintomatología sospechosa de Covid, así como a los contactos de quienes resultaron positivos a la enfermedad.



Inicia vacunación de 50 a 59 años

Sobre la nueva etapa de vacunación, para personas de 50 a 59 años, este martes arrancó la jornada de primera dosis contra el Covid-19 en Corregidora. La Secretaría del Bienestar, delegación Querétaro, informó que la jornada tendrá lugar hasta el sábado. La convocatoria está publicada en las redes de la dependencia. En esta ocasión son tres sedes para la aplicación del biológico: la Unidad Deportiva de la UAQ, Unidad Deportiva de El Pueblito y clínica 17 del IMSS. A partir del jueves también se atenderá a la población de 50 a 59 años de los municipios de Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, San Joaquín y Amealco de Bonfil.