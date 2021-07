Querétaro retrocede a semáforo amarillo

Querétaro regresó al amarillo en el semáforo epidemiológico de riesgo Covid, el que dicta la federación; en tanto, a nivel local, el Comité Técnico de Salud informó que el "escenario A" permanece a reserva de la evolución de la epidemia y cuyos indicadores serán revisados todos los días.

Tras una semana de no actualizar el semáforo de riesgo, debido al ajuste en los lineamientos relacionados con las restricciones de actividades, la Secretaría de Salud dio a conocer el nivel de riesgo de cada entidad federativa del 26 de julio al 3 de agosto.

La entidad queretana es una de las 15 que están en el nivel de riesgo medio, hay tres estados en nivel bajo (color verde): Chiapas, Coahuila y Aguascalientes, hay 13 en nivel alto (naranja) y solo Sinaloa está en color rojo, que es el nivel máximo.

En días pasados, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, explicó que los ajustes a los lineamientos del semáforo fueron necesarios -en el contexto de la tercera ola de la pandemia- para no cerrar en su totalidad los comercios y las actividades generales, aun en color rojo, ya que debe haber equilibrio para continuar con la reactivación económica.

El 24 de mayo pasado, el estado alcanzó el semáforo color verde, aunque en "escenario A" un mes atrás; de acuerdo con la definición federal, en semáforo amarillo "todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de Covid-19.

El espacio público abierto se abre de forma regular y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido".

Añade que, como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de Covid-19.

Análisis diario de la pandemia En lo que respecta a las medidas estatales, el Comité Técnico de Salud informó que se mantiene el "escenario A" aunque, desde ahora, el análisis de la evolución de la pandemia será analizada todos los días (con la disminución de casos el análisis se hacía de forma semanal) a fin de hacer ajustes en caso de ser necesario.

"Se mantendrá la valoración diaria del comportamiento de la enfermedad a fin de privilegiar medidas que mitiguen el incremento de contagios de la enfermedad y favorezcan un equilibrio que permita el desarrollo de las actividades económicas de las y los queretanos. La continuidad en dicho escenario sólo será posible si como sociedad asumimos que no existe riesgo cero".

Reiteraron que la movilidad social, aunada a la presencia de variantes del virus, son factores determinantes en el aumento de casos positivos en personas jóvenes, principalmente en quienes tienen de 15 a 39 años.

"La manera más eficaz de enfrentar la enfermedad es sumando varias capas de protección para evitar el contagio, empezando por el cumplimiento de las medidas sanitarias que ya se conocen: uso adecuado del cubreboca, lavado constante de manos con agua y jabón, uso de alcohol gel, tomar sana distancia, realizar actividades al aire libre y ventilar espacios".

GOAN de acuerdo con ajustes en el semáforo Sobre los ajustes al semáforo epidemiológico, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, dijo que la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) están de acuerdo con los cambios, dado el equilibrio entre el cuidado de la salud y la economía.

"Estamos de acuerdo con el nuevo semáforo, de que comercios ni negocios se cierren, el equilibrio justo entre la salud y la economía; el país perdió más de un millón de empleos que afecta a toda la clase trabajadora (...) no podemos restringir el comercio, la industria, ya sabemos cómo debemos convivir con el virus, todos ya tienen protocolos y se tienen que respetar, es parte fundamental para que no se nos vuelva a caer la economía", indicó el mandatario queretano.