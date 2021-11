Quería comprar en un sitio web durante El Buen Fin y la estafan; usaban logo de Chedraui

Para aprovechar los descuentos de El Buen Fin, a Irma le pidieron depositar en una tienda de conveniencia 7 mil 500 pesos por una estufa, pero todo resultó ser un fraude.

El 11 de noviembre, el segundo día de El Buen Fin, ella encontró en la página Grandes Descuentos México una muy buena oferta, por mensaje y por llamadas le explicaron que debía hacer un depósito para comprar la estufa, pero de lo que no se dio cuenta es que era una página fraudulenta.

Le pidieron hacer el pago de 7 mil 500 pesos a través de un OXXO y cuando lo fue a hacer y mandó el comprobante ya nunca le volvieron a contestar ni llamadas ni mensajes.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó que en esa página se utiliza el logo de Chedraui para causar confusión, porque al revisar la página no trae nombre de la persona física o moral que se hace cargo de las transacciones.

Tampoco hay dirección de tienda física, porque todos los pagos se hacen por depósito en los bancos o en las tiendas de conveniencia.

EL UNIVERSAL constató que la página sigue activa y para atraer víctimas la página de internet tiene un logo de Chedraui y una Leyenda: "Vendemos productos nuevos, sellados y que estuvieron en exhibición todos ellos con caja cerrada (es por eso el precio bajo) todos son nuevos".

En esta página supuestamente se ofrecen descuentos que van del 50% a más del 70%, pero en realidad no hay productos.

Además de que hay un supuesto chat en el que atiendan dudas, pero en realidad, es parte de un fraude.

Por ello la Profeco alertó no entrar en la siguiente página: https://outletyliquidacionelectronicos.com/

La Profeco alertó de que otra de las páginas donde hay fraudes es la de Valeria Jiménez Domínguez, en la que otro consumidor también fue víctima de fraude, ya que depositó el monto que le solicitaron para comprar un producto y en cuanto envío el comprobante dejaron de contestarle.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, alertó que cuando son grandes descuentos los que se ofrecen pueden ser fraudes, por lo que conminó a los consumidores a estar alertas.