"Querida Constitución, perdónalos": Sergio Mayer, de Garibaldi a rebelde de Morena

El diputado de Morena, Sergio Mayer Bretón, se rebeló a su bancada en San Lázaro durante la discusión por la extensión de mandato del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, lo que sólo 7 legisladores hicieron.

La madrugada de este viernes el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la minuta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluye un artículo transitorio para que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, amplíe su mandato al frente de la Judicatura Federal por dos años más y concluya el 31 de diciembre del 2024.

La aprobación de esta minuta en lo general se dio en una votación dividida con 260 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, 2 abstenciones y 167 votos en contra del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Partido Encuentro Social.

De parte de Morena hubo 7 legisladores que rompieron con la línea de su partido y votaron en contra de esta minuta que ha sido criticada por considerar vulnera la autonomía del Poder Judicial

Los diputados de Morena que se rebelaron y no votaron en el mismo sentido que la mayoría de su partido fueron los siguientes: Mildred Concepción Ávila Vera, Gabriela Cuevas Barrón (quien ahora es de Morena, pero en su momento fue promotora del desafuero de Andrés Manuel López Obrador), Lidia García Anaya, Sergio Mayer Bretón, Jorge Alberto Mendoza Reyes, Miriam Citlally Pérez Mackintosh y Martha Patricia Ramírez Lucero.

Sergio Mayer fue electo por mayoría relativa como diputado por el distrito 6 en Magdalena Contreras en el 2018, el año en que Morena llegó al poder de la mano de Andrés Manuel López Obrador.

En aquel momento, hubo diversas críticas por la diputación de Sergio Mayer, pues a pesar de que es licenciado en administración de empresas por la Universidad Iberoamericana, su paso por la farándula no le favorecía en la opinión pública.

Pese a ello, Mayer Bretón pone en su perfil como legislador su formación como cantante en los grupos Garibaldi y Chévere Internacional, así como su actividad como representante, conductor y bailarín.

El exGaribaldi cobró fama en ese grupo, en el show de strippers "Sólo para mujeres" y en telenovelas como "La fea más bella", en donde conoció a su actual esposa, Issabella Camil, hijastra del empresario Jaime Camil.

En ese mismo melodrama, que emulaba a la colombiana "Yo soy Betty, la fea", Sergio Mayer compartió escena con José José y fue por ello que cuando el ídolo murió, se supo que el diputado cobraba las regalías por sus canciones, lo que en su momento generó críticas.

Como parte de su labor legislativa, en días recientes Sergio Mayer apoyó a la actriz Daniel Berriel, en la denuncia que puso en contra de Eduardo Ojeda y Gonzalo Peña, quien también es actor.

Esta mañana tras la aprobación de la llamada ley Zaldívar, Mayer Bretón escribió: "Hoy es un día triste para México. Me duele el alma. Querida CONSTITUCIÓN, perdónalos, no saben lo que hacen".

Durante la discusión de la reforma al poder judicial se supo que hubo presiones, como lo denunció el diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo. Además, mientras se votaba vía remota, la diputada del PES, Nancy Claudia Reséndiz, dejó abierto su micrófono, y dijo: "¡Ve, el pinche Mier está diciendo que la votemos!". Ignacio Mier es coordinador, pero de Morena, por lo que más de uno se preguntó si el legislador también tiene poder sobre los diputados de otras bancadas.