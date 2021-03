¿Quién es Andrés Roemer, señalado de acoso sexual?

Andrés Roemer estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la licenciatura de derecho, mientras que en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) se licenció en economía, ambas carreras las concluyó con mención honorífica.

En la Universidad de Harvard realizó la maestría en Administración Pública, entonces fue reconocido con el premio Don K. Price por distinción académica. Más tarde, hizo un doctorado en Políticas Públicas en la Universidad de California, en Berkley. Su trayectoria por las universidades estadounidenses lo llevaron a formar parte de la Universidad de Columbia como miembro de su lista de académicos visitantes de Estudios Latinoamericanos, de la cual fue eliminado.

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos, entre éstos la medalla Benito Juárez, que le fue otorgada por el presidente Salinas de Gortari por su "excelencia intelectual" en 1993. En 2010, Mario Molina le otorgó la Distinción por la promoción de la Ciencia. También recibió el Premio Nacional de Teatro "Emilio Carballido" como mejor dramaturgo nacional por su obra "El Otro Einstein". Además, Microsoft Corporation creó el Premio Microsoft "Andrés Roemer Para el Desarrollo del Derecho y la Economía por Distinción en el Servicio a la Comunidad Académica".

Es cofundador y curador del festival internacional La Ciudad de las Ideas, evento anual que se lleva a cabo en Puebla, México. Sin embargo, debido a la polémica miembros del Consejo de Asesores de la Ciudad de las Ideas, proyecto encabezado por Andrés Roemer. Miembros del Consejo pidieron que sus nombres y fotografías sean removidos "de forma inmediata" de la lista de consejeros, porque, dijeron, no desean seguir siendo asociados con quien ha sido denunciado por acoso y abuso sexual, en las últimas semanas.

Los libros que ha publicado Andrés Roemer

De acuerdo al sitio oficial de La Ciudad de las Ideas, Roemer ha escrito 16 libros de ensayo, entre los cuáles se encuentran títulos como "Sexualidad, derecho y políticas públicas" (1998), "Economía del crimen" (2000), "No: Un imperativo de la Generación Next" (2007), "¿Por qué amamos el futbol?" entre otros.

Además del ensayo, Andrés Roemer incursionó en la literatura dramática con las obras de teatro "Oskar y Jack" (2011) y "El otro Einstein" (2008).

La relación de Andrés Roemer con Israel

En octubre de 2016, cuando el escritor mexicano, a dos meses de su llegada como representante de México de la Unesco, se rehusó a votar a favor de una resolución sobre la Ciudad vieja de Jerusalén que "negaba efectivamente los lazos de los judíos con Jerusalén", detalla The Times of Israel.

Desde entonces, este acto que le costó a Roemer su puesto en organización, también le ha valido múltiples reconocimientos en Israel, como reuniones con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, distinciones por parte de diversos grupos judíos, así como una calle que fue bautizada en su honor en 2019.

Entonces, Roemer dio a cada residente de esa calle una canasta de regalo que incluía una muñeca de foamy vestida de charro, un sombrero miniatura, una botellita de tequila y un caballito, así como una carta en la que se leía lo siguiente:

"Queridos residentes, ha sido el mayor privilegio de mi vida ser parte de este honorable lugar. Este es un regalo simple y simbólico para recordarles siempre mi eterna gratitud y amor".

Roemer, nieto de un director de orquesta

Andrés Roemer es nieto de Ernst Rosenfeld Römer (1893, Viena, Austria) Fue director en el Gran Teatro y el Teatro Nacional de Berlín. Después de que los nazis tomaron el poder, regresó a vivir a Viena.

En 1938, Ernst emigró a México, después de que Austria fuera anexado a Alemania. Ya en el país, director de orquesta en el Teatro de la Ópera en Ciudad de México y se sumergió en la escena cultural de México, donde buscó crear un lazo para los exiliados austriacos. Se considera uno de los principales promotores del arte austriaco en México, por haber difundido la obra Gustav Mahler y Arnold Schoenberg.

Trabajó con artistas como Dorothy Lang, Evangelina Magaña, Paco Sierra, autor intelectual de un atentado en un avión, entre otros.

En 1951 comienza a dar clases de música en el conservatorio. Diez años después, recibió la Medalla de Oro al Mérito de la República de Austria. Falleció en 1974 en la Ciudad de México.

Así inicio la polémica de Andrés Roemer

La bailarina Itzel Schnaas denunció, a través de un video que publicó en su canal de YouTube, que el escritor y embajador de la Buena Voluntad para el Libre Flujo del Conocimiento de la UNESCO, Andrés Roemer, abusó sexualmente de ella. Su caso, aseguró, lo llevó a la Unidad de Género de Grupo Salinas, el cual resolvió que el conductor en ADN40 es "violentador sexual".

En el video, publicado el 15 de febrero y que a la fecha cuenta con más de 12 mil reproducciones, la bailarina detalla cómo conoció a Roemer en el Festival de Ciudad de las Ideas en noviembre 2019, en donde le explicó que deseaba compartirle sus proyectos escénicos para que fueran considerados para la siguiente edición.

De acuerdo con el relato de Itzel, Roemer, quien también se desempeña como investigador senior en la Universidad de Columbia, la citó en un restaurante en la colonia Roma para hablar de esos proyectos escénicos, pero cambió el encuentro a su domicilio particular.

"Empezó a acariciar mis piernas, a masajear mis piernas cerca de la ingle y a tocar su pene. Tocar y/o excitar y/o masturbar, a veces hacen falta precisiones y no las tengo, para mí fue un poco de todo. No supe qué hacer", comentó.

Cuando intentó terminar la conversación, Roemer le prometió que sería programada en el festival. "Ya casi lograba despedirme. Colocó algunos miles de pesos frente a mí y me dijo: 'a nuestra próxima reunión llegas con una falda que yo te haya comprado'. Así se despide el doctor, no sin antes sumar besos y caricias atrevidas, o faltas del más mínimo respeto".

Ante las acusaciones, el escritor aseguró que era una campaña de desprestigio, que incluso la propia Schanaas le había advertido.

Investigan las acusaciones en contra de Roemer

La organización Periodistas Unidas Mexicanas (PUM) dio a conocer en su cuenta de Twitter, que suman 61 denuncias de acoso, agresión y violencia sexual, en contra de Andrés Roemer. En las historias de las mujeres, dicen, hay un patrón en el comportamiento del comunicador.

Laura Borbolla Moreno, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía de la CDMX, habló sobre la carpeta de investigación en contra de Andrés Roemer.

La coordinadora detalló que las denunciantes ya fueron entrevistadas, rindieron su declaración y explico que también se "dio participación de los peritos en materia de psicología", además de un acompañamiento a las víctimas.

Borbolla Moreno destacó que a partir de este proceso, ya cuentan con una "versión más clara por dichos de cada una de las víctimas que son susceptibles de investigación", en comparación a la generalidad que antes poseía la Fiscalía.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que ya cuenta con cuatro denuncias formales de mujeres.