¿Quién es Marx Arriaga, funcionario que dijo que leer es capitalista?

Marx Arriaga (Estado de México, 1981), el actual director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública una vez más es tendencia por sus declaraciones controvertidas. Al dictar la conferencia "Formación de docentes lectores en la escuela normal", el funcionario aseguró que leer por goce es un acto de consumo capitalista, comentario que le ha valido críticas en redes sociales al grado de convertirse en tendencia.

Pero, ¿quién es Marx Arriaga?

Arriaga es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y titular de la Dirección General de Bibliotecas (DGB) de la Secretaría de Cultura, ha sido protagonista de múltiples polémicas desde que inició su trabajo como funcionario de esta administración. En 2013, fue lector sinodal de la tesis de doctorado de Beatriz Gutiérrez Müller, titulada "Héroe y voces en La constancia y paciencia de santo Job de Francisco de Quevedo", de la UAM, por lo que se especuló que su amistad personal con la esposa del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, pudo ser una de las razones por las que terminó al frente de la institución responsable de la Red Nacional de Bibliotecas.

En 2015 fue galardonado con el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Chihuahua en el área de Humanidades, Educación y Ciencias de la Conducta En febrero de 2019 fue la primera polémica de Arriaga, porque a su llegada personal a su cargo le dio a Goldin la instrucción: "Desocupa la dirección y bájate uno de los escritorios al sótano".

El entonces director general de bibliotecas recibió ataques en redes sociales tras la salida de Daniel Goldin de la Biblioteca Vasconcelos. Se le recriminó su falta de formación en bibliotecología, se le señaló por haber permitido un trato irrespetuoso al editor. (Lo que se dijo), no sucedió, fue una exageración (...). La DGB tiene casi mil personas, algunos tenían desencuentros muy fuertes con la dirección que llevó. No lo sé. Yo vengo llegando, tengo dos meses y medio aquí", dijo en entrevista a EL UNIVERSAL sobre la polémica con Daniel Goldin.



Cuando Arriaga les dijo a las mujeres qué hacer para "lograr su emancipación"

Durante un evento en Actopan, Hidalgo, celebrado el 21 de febrero de 2020, en donde Arriaga, quien entonces se desempeñaba como director general de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura dice: "Mujeres si en verdad buscan emanciparse de sus opresores, modificar este sistema machista que las rodea no esperen que su libertad llegué como un regalo, por favor lean aquellos libros, ahí están descritos los caminos para su revolución. Nuestro presidente no las engaña, ¿quieren cambiar este sistema machista? necesitan dos cosas: uno, cultura, lo cual les dará identidad, y dos, educación para desarrollar un pensamiento crítico, ¿quieren ambas? asistan a la biblioteca pública", dijo en aquel entonces.



Marx Arriaga y la precarización laboral de los artistas

A finales de febrero de este año, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, dio a conocer que Arriaga dejaba la dirección de Bibliotecas, para tomar el puesto de director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, puesto donde también ha robado la atención por su propuesta de rediseñar los Libros de Texto Gratuito en tiempo récord y sin remuneración para colaboradores como ilustradores, pero sí una constancia por sus materiales visuales, con valor curricular, por parte de la Dirección General de Materiales Educativos, así como un ejemplar del libro en el que aparezca su ilustración y su crédito. El rediseño de los libros no se logró.