"Quienes compran voto con despensas y dinero son 'corruptazos'", dice AMLO de cara a elecciones

A cuatro meses de que se realicen elecciones intermedias en cinco estados para elegir a un nuevo gobernador, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las autoridades a no intervenir y llamó "corruptazos" a quienes reparten despensas "frijol con gorgojo" y compran el voto.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Calidad e Inteligencia (C5i), el Mandatario federal aseguró que el pueblo está muy despierto y consciente por lo que no se permitirá que se cometan fraudes electorales.

"El que reparte despensa es un corrupto, ese va a llegar a robar, el que reparte dinero, el que compró votos es un 'corruptazo' y sabemos de las malas prácticas, de cómo trafican con la pobreza de la gente, entregan las despensas, frijol con gorgojo, entregaban bicicletas, entregaban materiales de construcción.

"Todo el pueblo está despierto, está consciente; lo segundo es que se respete la voluntad del pueblo, que no haya fraudes electorales, que todas las autoridades hagamos el compromiso de no intervenir, y sobretodo no utilizar presupuesto público ni de dinero de procedencia ilícita", apuntó.

Acompañado por el gobernador Omar Fayad (PRI), el titular del Ejecutivo federal criticó que antes se creó una alianza entre la delincuencia y la clase política por lo que manifestó que ahora no se debe utilizar el presupuesto público para apoyar a candidatos o partidos.