"Quienes ganan elección comprando votos, después humillan al pueblo", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que quienes ganan elecciones comprando votos y conciencias por medio de despensas, dinero y tarjetas, cuando la gente llega a verlos les dan la espalda, los corren y los humillan.

En su conferencia de presa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que el político corrupto tradicional, lo primero que hace es darle la espalda al pueblo.

"Se acercan al pueblo cuando necesitan los votos, fingen que están con la gente y ya después no les ven ni el pelo, se esconden, no los atienden, por eso estoy en contra de la compra del voto, entre otras cosas".

Señaló que quienes compran los votos y hasta voluntades con despensas, dinero y con tarjetas, llega la gente a verlos y hasta los corren: "les dicen a que vienen si a ti ya te dimos, es humillante, pero nosotros no somos así".

El presidente López Obrador dijo que el mantiene total comunicación con el pueblo en sus giras de trabajo por el interior del país.