Quiénes han alzado la mano para gobernar la Ciudad de México 2024

CIUDAD DE MÉXICO, junio 26 (EL UNIVERSAL).- A un año de que se realice la elección para el jefe de gobierno de la Ciudad de México, al menos 12 senadores, diputados federales y locales así como alcaldes, han manifestado su interés por contender.

Se ha entrevistado a quienes han mostrado su interés y esta es la lista hasta el momento:

Xóchitl Gálvez, senadora del PAN

La Senadora del PAN, Xóchitl Gálvez.

"Debe ir quien tenga el mayor posicionamiento y la mayor posibilidad de ganar", afirma.

Considera que gobiernos de la Ciudad de México dejaron de apostarle al mantenimiento.

Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar del Gobierno de México

"Quien dirija el destino de la Ciudad debe conocerla", apunta

Manifiesta su interés por la Jefatura de Gobierno y sostiene que la movilidad y el mantenimiento del Metro deben ser prioridad en la megalópolis.

Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez

"Quiero ser Jefe de Gobierno para que el Metro no se caiga", dice

Panista dice que no abandonará su aspiración a la Jefatura de Gobierno; oposición goza de cabal salud, afirma.

Salomón Chertorivski, diputado federal de Movimiento Ciudadano

"MC ganará la Jefatura de Gobierno y lo haremos solos", sostiene.

Afirma que sabe qué hay que hacer en la Ciudad; va por atender el desabasto de agua, mejorar el Metro y pedir cuentas por las víctimas del Covid-19 al gobierno federal.

Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa

"Quiero ser un jefe de gobierno conciliador", asegura.

Priista asegura que, en caso de ganar en 2024, dará seguimiento a algunos proyectos del actual gobierno, como el de seguridad, mejorará la movilidad y no será revanchista o perseguirá exfuncionarios; no me voy a Morena, dice.

Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón

"Sí se puede construir un gobierno mejor, sí hay de otra", dice.

Edil afirma que puede plantear soluciones viables e inteligentes a los problemas de la capital; para la candidatura de oposición a la Jefatura de Gobierno en 2024 deben hacerse a un lado los egos, afirma.

Luis Cházaro, líder de los diputados del PRD en San Lázaro

"El PRD ha gobernado la CDMX y ha gobernado bien", asegura.

Legislador afirma que conoce las necesidades de la Ciudad, por lo que buscará la Jefatura de Gobierno en 2024, para atender problemas de inseguridad, movilidad, agua y salud.

Cynthia López, diputada federal del PRI

"No voy a perder mi tiempo en persecución", afirma.

Llama a que haya piso parejo para buscar la Jefatura de Gobierno; "nadie me cuenta los problemas de la capital, yo los he vivido en carne propia", detalla.

Kenia López, senadora del PAN

"Conozco la Ciudad y sé cómo atenderla", asevera.

La oposición sacará a Morena del gobierno de la CDMX en 2024, afirma; apuesta por una policía de proximidad y construir más líneas del Metro.

Víctor Hugo Lobo, líder de la bancada del PRD en el Congreso de la CDMX

"El PRD es la verdadera izquierda para la Ciudad", asegura.

Dice que respeta a los que han alzado la mano para ser los candidatos de la oposición, pero él sabe resolver los problemas de la gente; plantea robustecer el C5 y comprar trenes para el Metro.

Xavier González Zirión, diputado federal del PRI

"Piso parejo es clave para triunfo de la oposición", asegura.

Colaboración de la alianza es fundamental para ganar en 2024, dice; acercar la industria manufacturera, pues la Ciudad está centrada en la de servicios, plantea.

Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa

"Quiero gobernar para ahondar la transformación", afirma.

Asegura que en la capital de México se deben seguir fortaleciendo los derechos y las libertades y ve que una mujer esté al frente en el 2024; sobre el proceso interno, afirma que cumplirá con lo que Morena le pida.