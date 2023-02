Quienes participen en marcha del INE estarán apoyando la corrupción, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los que participen en la concentración del domingo en la plancha del Zócalo en favor del Instituto Nacional Electoral (INE) "van a venir" a apoyar a un "grupo de intereses creados, corruptos que quieren regresar al poder para seguir robando", aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Que lo sepa la gente para que no vengan aquí a decir ´es que nos importa la democracia, es que se afecta la democracia´, entonces es importante que la gente sepa a qué viene y también si ellos están convencidos de que estaba bien el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios, pues que vengan, si les gusta ese régimen, pues están en su derecho".

Al preguntarle este martes sobre la aprobación en el senado del último paquete de reformas electorales, el mandatario lamentó que la oposición bloqueara su reforma electoral constitucional, la cual, aseguró, proponía un ajuste normativo para reducir el gasto oneroso del INE y los consejeros.

"Propuse un ajuste, reducir el gasto pero también lo sostienen como un agravio a la democracia y han hecho toda una campaña sobre eso, pero en el fondo no es eso, en el fondo lo que quieren es agruparse utilizar cualquier bandera para atacar al gobierno que represento", indicó.

En Palacio Nacional, López Obrador reiteró que a los partidos políticos convocantes a la concentración del próximo domingo, no les preocupa la democracia, no, "lo que quieren es debilitarnos, socavar al gobierno, para que no avance y se consolide la transformación y que puedan ellos regresar por sus fueros a seguir robando o a seguir siendo parte de la clase política privilegiada".

Y añadió: "El INE de México es de los más costosos, más onerosos, en general son 25 mil millones de pesos al año, además de un desempeño muy antidemocrático porque hay pruebas de que comente injusticias, de que están al servicio de los potentados, de que avalan los fraudes electorales y cuesta muchísimo".