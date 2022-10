Quiere lavarle la cara a AMLO de su estrategia fallida, revira Creel a Segob

A-AA+

Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, lamentó las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al responsabilizar a los gobiernos de oposición en los estados de la inseguridad y dijo que el funcionario federal pretende lavar la cara al presidente López Obrador por su estrategia fallida en materia de seguridad.

"Es una actitud partidista, porque él debiera saber y si no lo sabe se lo voy a recordar al secretario de Gobernación, él debe saber que todos los delitos concernientes al crimen organizado son del ámbito federal, como es el huachicol en el caso de Guanajuato, como es el crimen organizado en el caso de Chihuahua, él quiere lavarle la cara al presidente López Obrador de su estrategía fallida".

En entrevista en el Senado de la República después de la sesión solemne para la entrega de la medalla Belisario Dominguez 2020, dijo que cualquier delito que se cometa con un arma de grueso calibre ya es competencia de las autoridades federales de seguridad.

"Quieren hacer como si fuera un problema de los gobernadores, no. Los gobernadores no tienen a su cargo, bajo su responsabilidad el combate al crimen organizado, es más cualquier arma que sea por arriba de 38 milímetros es responsabilidad federal, son delitos de carácter federal", dijo el diputado federal del PAN y exsecretario de Gobernación.

Lamentó la actitud "rijosa" asumida por Adán Augusto López luego de la reunión fallida que se tenía prevista con el Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval y los diputados federales.

"Todo esto hay que tratarlo con la importancia que tiene, entonces no es para estar haciendo declaraciones rijosas, ni para dar interpretaciones, a cartas o actitudes y menos cuando se está tratando de establecer una relación institucional entre la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y la Cámara de Diputados, por eso convoco a que en vez de estar en esas actitudes rijosas, se dé cauce a la vida institucional del país".

Creel Miranda, aseguró que en San Lázaro no cerrarán el capítulo de rendición de cuentas de los titulares de Sedena y Marina.

"Tienen que rendir cuentas porque la glosa y sus comparecencias es precisamente para eso, para qué sirve el informe, pues mejor que no lo entreguen, y en el informe hay un capítulo que es el capítulo de seguridad, que es ni más ni menos el principal problema que tiene México y es el principal problema del origen de la violencia", concluyó.