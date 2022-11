"Quieren desaparecer al INE porque saben que le gano a Sheinbaum", dice Téllez

A-AA+

La senadora de Acción Nacional, Lilly Téllez, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), porque sabe que ella puede ganarle a Claudia Sheinbaum en la elecciones presidenciales de 2024.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en su espacio para Latinus, la legisladora aseguró que tiene todo lo que se necesita para encabezar "un gran movimiento para echar a Morena del poder", razón por la que el Presidente busca tener el control del INE.

"El Presiente sabe que yo sí le puedo ganar a Claudia Sheinbaum si no le mete mano al INE, no le va a alcanzar ni con todo el dinero del crimen organizado, ni con el presupuesto federal y de los estados. Por eso quiere tomar el INE para desaparecerlo", aseveró.

Respecto a su destape como aspirante a la candidatura por la presidencia de la República, Lilly Téllez aseguró que no seguirá el ejemplo de López Obrador, "que es el país de un solo hombre" y quien dijo, "todo lo que ha tocado lo ha podrido".

"Conformaré un equipo de profesionales, sé que las mentes más correctas pueden estar en mi equipo", señaló, al tiempo de anunciar que en enero presentará su proyecto rumbo a las elecciones de 2024.

Asimismo, la legisladora reiteró en que confía ser la más competitiva para "rescatar a México de la bola de corruptos de Morena y poner la casa en orden".