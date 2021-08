"Quieren regresar a clases 6 de cada 10 niños en la CDMX"

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, dijo que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes de la capital sí quieren regresar a clases presenciales.

Lo anterior al dar a conocer los resultados de la Ciudad de México de la consulta nacional #CaminitodelaEscuela que fue realizada a 8 mil 717 niñas, niños y adolescentes de las 16 alcaldías, también se entrevistaron a responsables de crianza y personal docente.

"La Ciudad de México se encuentra por debajo de la media nacional donde teníamos que 7 de cada 10 niños decían que querían regresar a la escuela pero en el caso de la Ciudad son 6 de cada 10 continuamos con el 10% de indecisos y el resto son niños y niñas que no quieren regresar", dijo Ramírez Hernández.

Añadió que en la capital hay una tendencia de que los niños de preescolar quienes más quieren regresar a clases presenciales, le siguen alumnos de primaria y secundaria y los que menos quieren son adolescentes de 15 a 17 años.

Por otro lado, al ser cuestionados sobre qué los hace feliz de regresar a las escuelas el 51.64% señala que estar con sus amigos y amigas; 11.82% salir de mi casa para estudiar en la escuela; 9.21% que mi maestra o maestro me den clases en el salón; 7.67% dejar de utilizar la computadora, la TV o el celular para tomar clases en casa.

En cuanto a qué les preocupa de volver a la escuela, el 53% indicó que las que personas que estén ahí no usen cubrebocas; el 28.1% que cualquier persona o él/ella misma se enferme; el 8.32% que vuelvan a cerrar la escuela; y el 2.48% no poder abrazar a sus amigos.

"Los docentes muestran incertidumbre pero más expectativas por regresar y quienes van en sentido contrario son las madres y responsables de cuidado pues demuestran preocupación y ansiedad por el regreso a clases. Y hay que estar alerta de los niños que dicen que no quieren regresar a clases y la preocupación de niños de dejar de usar las computadoras así como las necesidades como atender las necesidades emocionales".

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México señaló que se deben recuperar los espacios de convivencia de los niños y adolescentes y lo que se debe discutir son los protocolos para regresar a clases "y dejar atrás de una vez por todas la discusión de si regresamos o no. Los niños de la comunidad escolar están diciendo que si y las decisiones alrededor de ello tendrán que tomar y escuchar estas opiniones".

Por su parte, la Secretaria Ejecutiva de Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la CDMX, Esthela Damián, precisó que los resultados de la Consulta #CaminitodelaEscuela son abrumadores, "las escuelas tienen que ser espacios seguros; niñas y niños sí quieren regresar a clases y nos tiene que motivar su felicidad".

"Las y los mexicanos debemos vencer este miedo que nos tiene paralizados pues somos una excepción a nivel internacional de que todavía no queremos mandar a los niños a las escuelas, la pregunta es que todo ya regresó, las actividades económicas, culturales y lo único que no ha regresado es la actividad escolar. (...) los niños si quieren regresar y lo están diciendo y reclamando", aseguró.