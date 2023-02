Quieren regresar a un pasado corrupto: Morena

A-AA+

La concentración en defensa del voto en el Zócalo de la Ciudad de México recibió críticas de representantes de Morena.

El líder nacional Mario Delgado Carrillo y el coordinador en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, denostaron y criticaron la concentración ciudadana, al señalar que se organizó en defensa de Genaro García Luna y del expresidente Felipe Calderón, además de que se manejaron mentiras y argumentos falaces.

Delgado Carrillo dijo que la movilización fue una farsa, pues quienes la encabezaron en realidad quieren regresar al pasado, "un pasado corrupto, donde podían cometer fraudes electorales, manipular el voto para favorecer sus intereses y, sobre todo, en el que podían saquear a nuestro país".

Aseguró: "Este movimiento, esta protesta tuvo como pantalla lo del plan B de la reforma electoral, pero lo cierto es que no fue una marcha ciudadana, sino una manifestación de la derecha en contra de la transformación que se está viviendo a nivel nacional, en 22 estados y en un sinfín de municipios. Ese es el fondo, lo demás es la excusa".

Sostuvo que el gran error de la oposición es subestimar a las y los mexicanos y creer que no tienen criterio, no están informados ni politizados y que no tienen la madurez política suficiente para darse cuenta de su hipocresía. Hecho que, agregó, únicamente refleja su clasismo porque "el pueblo es más capaz que muchos del PRIAN".

Ignacio Mier afirmó que la movilización estuvo sustentada en las mentiras que los conservadores impulsaron para salvaguardar intereses económicos particulares. En su cuenta de YouTube, comentó que a costa de la fe de la gente, el INE se convirtió en el refugio de una élite que en los últimos 30 años secuestró a la democracia en lugar de protegerla. "El pueblo es sabio y podrá juzgar democráticamente a quien le asiste la razón", añadió.