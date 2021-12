"Quiero centrarme en extradición de Zerón" dice AMLO

Cuestionado por las tres órdenes de extradición contra el académico Andrés Roemer, quien tiene denuncias de agresión sexual y se encuentra en Israel, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que quiere centrarse en la extradición de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien es investigado por el caso Ayotzinapa y también está en ese país.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador agradeció al gobierno de Israel por la ayuda que está brindando a México para la extradición de Zerón de Lucio.

"Yo ahora quiero centrarme en este asunto, es un compromiso, además es un tema de justicia, lo de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Si en el otro caso ya está viéndolo la Secretaría (de Relaciones Exteriores), a ellos corresponde", dijo López Obrador.

Recordó también que envió una carta a ese país para que les ayudara en la extradición de Tomás Zerón porque "esta persona, o quienes lo defendían o defienden, sostenían que por los negocios que había con empresas de Israel, por eso se le protegía allá".

"Fue muy sensible el gobierno de Israel a la petición, porque estamos hablando de violación a los derechos humanos, de tortura; me mandaron a decir, me escribireron que iban a ayudarnos, a colaborar con nosotros, y que se establecieran los contactos y ya relaciones y la Fiscalía están trabajando en eso y ya no puedo decir más", indicó.

"Hay disposición del gobierno de Israel de ayudar", agregó.

El Presidente dijo que también ya se revisa el desvío de recursos en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en donde está involucrado Tomás Zerón.

---Andrés Roemer sumará 5 órdenes de extradición

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) dio a conocer que, de momento, ya existen tres solicitudes de extradición en contra de Andrés Roemer, quien actualmente se encuentra escondido en Israel, y que se trabajan en otras dos que en los próximos días se concretarán.

El exdiplomático, escritor y académico es buscado por la justicia mexicana, pues es acusado de más una docena de agresiones, ataques sexuales y violación.

En este sentido, la dependencia investigadora confía en la reciprocidad del gobierno de Israel para concretar la extradición del escritor.

La fiscal Ernestina Godoy Ramos informó en un mensaje a medios que las investigaciones documentaron dos casos más a los ya existentes por abuso sexual y violación: "Les informo que ya se presentaron al gobierno de Israel las primeras tres solicitudes de extradición, bajo el principio de reciprocidad internacional, en contra del exdiplomático, escritor y académico Andrés "N", y están en proceso dos casos más".

"En la Fiscalía estamos comprometidos en trabajar para ofrecer verdad y justicia a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia", dijo.

En julio de este año, la FGJ informó que obtuvo del Poder Judicial capitalino una cuarta orden de aprehensión en contra el académico por los delitos de abuso sexual y violación, este último considerado grave y de prisión preventiva oficiosa.

Ernestina Godoy reiteró que se realizaron los trámites correspondientes ante la FGR y la cancillería mexicana, a efecto de que solicite nuevamente a la nación Israelí la detención del acusado con fines de extradición.