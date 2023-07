Quiero posicionar y consolidar Servicio Exterior Mexicano: Bárcena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezó la toma de protesta a 48 nuevas y nuevos miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM) en la rama diplomático consular.

En las instalaciones de la SRE, la canciller afirmó que apuesta por posicionar, enaltecer, valorar y consolidar al Servicio Exterior Mexicano "en un mundo difícil, cambiante, donde la geopolítica se ha complicado".

"Tenemos que volver a, yo diría, a resaltar el papel del Servicio Exterior Mexicano. Yo a eso vengo, yo vengo con un compromiso (...) que en verdad a mí me interesa, me interesa muchísimo posicionar, enaltecer, valorar, consolidar al Servicio Exterior Mexicano", declaró al mencionar que hay que tener una diplomacia cercana a la gente con una nueva generación.

La secretaria de Relaciones Exteriores deseó éxito a los nuevos integrantes del Servicio Exterior Mexicano y destacó que la dependencia que encabeza "está muy jugada con el tema de una política exterior feminista". Destacó además que los diplomáticos son "muy reconocidos en el mundo".

"Durante mi gestión, yo quisiera comprometerme, y lo haré sin duda, a que realmente la relación con el servicio exterior esté marcada por valores, por atributos que guíen el camino de esta nueva generación (...) En mi caso siempre escucharé al SEM", agregó.

Bárcena expresó que "no soy una diplomática de carrera, pero soy una diplomática a la carrera" porque le queda poco tiempo, antes de que termine el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para hacer muchas cosas.

Tres retos esenciales

La nueva titular de Relaciones Exteriores mencionó los tres retos esenciales de su cargo:

1.- Restaurar la movilidad en la carrera. Tenemos que revisar el sistema de ascensos, dijo al mencionar un estancamiento para las nuevas generaciones.

2.- Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y la inclusión de un SEM diverso con personas del colectivo LGBT+.

3.- Actualizar los mecanismos que regulen los salarios y prestaciones en el exterior.

Bárcena informó también que Laura Elena Carrillo Cubillas será nombrada subsecretaria para América Latina y El Caribe, tras la renuncia de Maximiliano Reyes.

La canciller mencionó que la directora de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) se integrará próximamente a la SRE.