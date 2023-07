Quisiera que terminara mi periodo, pero tengo pendientes, dice AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya quiera que terminara su periodo como Presidente de la República pero reconoció que tiene muchos pendientes.

López Obrador aseguró en conferencia de prensa matutina que, debido a estos pendientes, se tiene que aplicar y trabajar no ocho horas diarias, sino 16 horas.

"Yo entrego el bastón de mando a quien va a sustituirme en la dirección del movimiento de transformación y en septiembre del año próximo entregó la banda presidencial y me retiro. Ya voy a jubilarme políticamente.

"Por eso les digo a mis adversarios tranquilícense, serénese, ya falta poco o ya falta menos. Un año dos meses se va como agua. Nada más que yo también quisiera que se terminara el periodo, pero tengo muchos pendientes, tengo mucha responsabilidad, y por eso me tengo que aplicar para utilizar el tiempo, no ocho horas diarias, sinos 16 horas diarias", dijo.