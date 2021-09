"Quisieran que nos peleáramos con EU, se quedarán con las ganas"

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que pueda dañarse la relación con el gobierno de Estados Unidos por su llamado de levantar el embargo económico a Cuba y afirmó que sectores conservadores quisieran que "nos peleáramos, pero se van a quedar con las ganas, no será así".

"No hay ningún problema, quisieran nuestros adversarios los conservadores que nos peleáramos, pero se van a quedar con las ganas, no va a ser así", dijo el Presidente de México.

"No les gustó el que se haya invitado al presidente de Cuba, pues no tienen razón porque nosotros tenemos muy buenas relación con el gobierno de Cuba como tenemos buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos", dijo en su conferencia de prensa matutina.

El titular del Ejecutivo federal destacó que se tiene buena relación con todos los gobiernos y países del mundo, "son relaciones de respeto y se va a mantener esa política, México es sinónimo de amistad, no vamos nosotros a confrontarnos con ningún gobierno".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal recordó que en la última asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 184 países estuvieron en contra del bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba y solo dos países a favor, y se registraron tres abstenciones.