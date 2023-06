Quitar 35 NOM demuestra desprecio a pacientes con cáncer: senadoras

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 5 (EL UNIVERSAL). - El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República señaló que, con la desaparición de 35 Normas Oficiales Mexicanas sobre tratamiento de diversas enfermedades, entre ellas cáncer de mama y cérvico uterino, el gobierno federal demuestra desprecio hacia los pacientes oncológicos y las mujeres.

También exigieron que el titular de la Secretaría de Salud (SSa), Jorge Alcocer Varela, explique, como lo marca la ley, las razones científicas por las que se aprobó la eliminación de dichas normas.

La senadora Sylvana Beltrones Sánchez aseguró que la intención gubernamental de desaparecer la normatividad es una clara falta de responsabilidad y compromiso del gobierno federal hacia temas de salud pública, y un desprecio a pacientes de cáncer en general y hacia las mujeres en particular.

"Las consecuencias que podrá traer esta cancelación será la pérdida de oportunidades, como acceder a tratamientos gratuitos, como mastografías, cuyo logro es precisamente de organizaciones de la sociedad civil a través de legisladores de diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión", puntualizó.

Refirió que las NOM establecen los criterios para que los pacientes con diversas enfermedades sean atendidos bajo los estándares de calidad internacional, por lo que su desaparición traerá consigo que hospitales públicos y privados se desempeñen sin reglas claras en sus diagnósticos.

Por su parte, la senadora Nuvia Mayorga Delgado exigió que el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, explique el porqué de la desaparición de las NOM, "pues ha quedado demostrado que con el subsecretario Hugo López-Gatell solo son discursos, pura palabrería".

Las autoridades de salud no dimensionaron las consecuencias del anuncio de la cancelación de normas oficiales para estas y otras enfermedades, como apoyo a la lactancia, sobrepeso, diabetes e hipertensión, por ello, advirtió que "no es desapareciendo la normatividad, se debe perfeccionar".