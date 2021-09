"Radicales de izquierda protegen a Sheinbaum", asegura Monreal

El senador Ricardo Monreal manifestó, sin mencionar el nombre de Claudia Sheinbaum, que se encuentra protegida por los grupos duros y radicales de la izquierda, al ser considerada la "preferida" del presidente Andrés Manuel López Obrador como candidata a las elecciones presidenciales de 2024.

En entrevista con la escritora y periodista, Sabina Berman, el legislador morenista indicó que "el Presidente ha definido sus criterios para la selección de candidatos, y este grupo de personas que está muy cercano a los radicales descalifica todo lo que nos les parece que puedan competir con su preferida".

A lo que Sabina cuestiona si con su preferida se refiere a Claudia Sheinbaum. "Creo que sí, porque hay una protección extraordinaria, pero se vale, eso no me molesta", respondió.

Al preguntarle si no le genera molestia el que no sea considerado por el presidente López Obrador como uno de sus favoritos para contender por la presidencia, Monreal indicó que no le decepciona porque su vida ha sido así, de adversidades, "tengo 23 años luchando con López Obrador y muchos de los radicales acaban de llegar, con ellos vamos a lucha ideológicamente, políticamente", indicó.

"Quiero ganarles a la buena dentro de Morena, quiero con argumentos y con seriedad y planteamientos, que puedan ser viables, ganar el futuro del país con Morena. No cometer el mismo error que ellos, que es descalificar, yo no quiero eso", dijo.

Durante la entrevista con Sabina en su programa "Largo Aliento", el senador hizo un recuento desde su primer encuentro con el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador en 1997, su llegada a Morena y representar al partido en el Senado hasta sus desayunos con el Presidente en su despacho.