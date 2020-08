Rafael Caraveo, implicado en videos, tiene contratos con la 4T

Rafael Jesús Caraveo Opengo, uno de los personajes que aparecen en un video recibiendo fajos de billetes de 200, 500 y mil pesos, presuntamente de parte del extitular de Pemex Emilio Lozoya a cambio de aprobar la reforma energética, y quien era colaborador del senador panista Jorge Luis Lavalle, aparece como socio de 10 empresas en el Registro Público de Comercio.

Incluso en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le ha otorgado 14 contratos, algunos bajo el esquema de adjudicación directa, y una de las empresas ha obtenido casi 2 millones de pesos por ventas de insumos médicos y material de aseo. Según una revisión hecha en el portal de Compranet, Comercializadora Integral Rayfour, S.A. de C.V., registrada en Campeche, Campeche, con el folio mercantil 25034 ha obtenido 14 contratos con el IMSS en distintas regiones por un millón 859 mil 337 mil pesos.

Cada uno de los 14 contratos involucra a otras empresas y el portal de Compranet describe cada una de las cantidades de la adjudicación que ha hecho el IMSS a esta compañía, que ha obtenido contratos que van de 17 mil 975 mil pesos hasta 324 mil. A consulta de este diario, el IMSS respondió que a nivel central no cuenta con ningún contrato de servicio con Comercializadora Integral Rayfour, pero está en la revisión de contratos que pudieron llevarse a cabo a nivel regional y en caso de encontrarse alguna observación se llevará ante los órganos de fiscalización.

"En el Instituto Mexicano del Seguro Social las licitaciones y contrataciones se realizan conforme a la legislación aplicable y con base en la transparencia, publicidad y legalidad, y por ningún motivo se dará pie a actos de corrupción", detalló el IMSS en una tarjeta informativa.

Caraveo Opengo también es socio de otras nueve empresas, como: Asesores en Seguridad Privada Preventiva Integral, S.A. de C.V.; Consorcio Comercial Cazela, S.A. de C.V.; Publicidad Corporativa y Placas de Reconocimiento, Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial; Cenma Construcciones, Servicios y Suministros, S.A. de C.V., y Constructora Innovaciones en Construcción, S.A. de C.V., y tiene acciones en Arquitectura e Ingeniería Península, S.A. de C.V.; BIO Parque Castamay, S.A. de C.V.; Transportes Turísticos Los Pex Diablo, S.C. de R.L. de C.V., y Darca, S.A. de C.V.

Según el acta constitutiva de Comercializadora Integral Rayfour, de la cual Caraveo Opengo es el socio mayoritario, esta empresa es muy amplia y tiene 10 diferentes ramas, como comercialización, compra, venta, importación, exportación, producción, transportación, distribución de todo tipo de productos de cualquier rama de la industria o del comercio, y en general realiza toda clase de negociaciones y contrataciones de productos.

También la compra, venta, importación y exportación y comercialización de toda clase de mercancías, incluyendo productos primarios terminados de origen agropecuario y forestal, así como la compra, venta, distribución, producción, exportación y arrendamiento por cualquier título legal de toda clase de maquinaria, herramientas, equipo, materiales, artículos y mercancías en general, nacionales y extranjeras.

El lunes pasado, dos exfuncionarios del Senado de la República, vinculados a cuadros destacados del Partido Acción Nacional (PAN), fueron exhibidos a través de un video en el que se les ve recibiendo fajos de billetes de diferentes denominaciones que se presume constituyen sobornos para legisladores que aprobaron las reformas estructurales. En una cuenta de YouTube a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, supuesto hermano del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, se difundió un video cuya descripción lo vincula a actos de corrupción en Pemex.

En las imágenes se observa a Guillermo Gutiérrez Badillo —militante del PAN desde 2005, de acuerdo con funcionarios del partido— y Rafael Caraveo, que no es militante, introducir fajos de billetes de 200 y 500 pesos en una maleta de color negro.

Gutiérrez Badillo trabajó en el Senado de la República en la administración pasada y en la actualidad se desempeñaba como secretario particular del gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez Servién. Caraveo está identificado como exsecretario técnico del Senado y colaborador del entonces legislador panista Jorge Luis Lavalle Maury, quien fue expulsado del PAN en 2018 junto con Ernesto Cordero Arroyo.