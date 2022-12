Rafael Espino recibe invitación para salir de la bancada de Morena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el senador de Morena Rafael Espino de la Peña votó en contra del Plan B de la reforma electoral, el Grupo Plural (GP) del Senado le extendió una invitación para sumarse a sus filas, e integrarse "a un espacio para mujeres y hombres libres y valientes".

En una carta suscrita por el senador Germán Martínez Cázares, a nombre de sus compañeros de bancada, le remarca que en el GP no hay filias ni fobias con nadie y su único objetivo es cumplir con su tarea con libertad y dignidad, por el bien de México.

"Con respeto que es debido, a nombre de la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, y los senadores Gustavo Madero, Emilio Álvarez Icaza Longoria y un servidor, queremos hacerle una sincera y atenta invitación a formar parte de nuestro Grupo Plural en el Senado mexicano.

"No tenemos condición alguna que imponer y como usted bien sabe nos caracterizamos por respetar el voto libre en las decisiones que adoptemos, nuestro límite es el honor y la decencia en la vida pública y el bien de México, que estamos seguros, usted garantiza con su trabajo.

Reiteramos que el Grupo Plural no tiene filias ni fobias con nadie. No promueve odios ni rencores contra nadie. Simplemente queremos cumplir nuestra tarea con libertad y dignidad", expresan los legisladores del Grupo Plural, en esta carta que fue dirigida solo al senador Espino, y no al coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, quien también votó contra el Plan B de la reforma electoral.

Hasta ahora, Rafael Espino no ha respondido a esta invitación.