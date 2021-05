Ramírez Bedolla pide que la UIF investigue a Silvano Aureoles

El Gobierno del perredista Silvano Aureoles Conejo, actual Gobernador de Michoacán, está siendo investigado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero ahora se necesita que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo investigue no sólo en sus fondos personales, sino en los públicos, pues el actual mandatario que llegó al poder gracias a Enrique Peña Nieto trae perdidos 4 mil millones de pesos que son deuda pública, se le deben a los bancos y ninguna michoacana ni ningún michoacano lo ha visto plasmados en obras o inversiones, dijo esta noche Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al Gobierno de Michoacán.

En entrevista en "Los Periodistas", programa de información y análisis que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en SinEmbargo al Aire, por su canal de YouTube, Ramírez Bedolla expuso que, a tres semanas de los comicios, las encuestas le dan la delantera y ve en el ánimo de los ciudadanos el deseo de un cambio para recuperar a Michoacán de "un Gobierno muy abusivo, que ha dejado mucho agravio en el estado" y al que se necesita auditar.

–Ustedes denunciaron ayer que Silvano Aureoles trae el celular muy inquieto y les ha estado enviando mensaje incluso con groserías. Eso lo escuché ayer en una denuncia de Morena. Pero, a lo mejor las mentadas y las amenazas sean lo menos fuerte de Silvano Aureoles, porque se le vincula de estar financiando de manera no legítima un medio de comunicación, por ejemplo, y desde hace tiempo se dice que va a dejar las arcas de Michoacán vacías. ¿Ustedes van a investigar a Silvano Aureoles? –le preguntó Páez Varela.

–Ya está siendo investigado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y, efectivamente, necesitamos ampliar más esa investigación, tenemos que ser más concretos y también que haya una investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para tener más certeza. Por ejemplo, en diciembre pasado se aprobó una de deuda pública de 4 mil millones de pesos que nadie sabe dónde fue a parar. Yo, entonces como Diputado local, voté en contra y no nada más eso sino que me fui a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una acción de inconstitucionalidad. Finalmente se aprobó la deuda. Se dio el dinero, los bancos dieron los 4 mil millones de pesos, pero no vemos las obras. ¿Dónde está ese recurso económico, a dónde fue? No sabemos –respondió el candidato, quien originalmente fue postulado como aspirante a la Alcaldía de la capital Morelia.

–Hay desde hace tiempo señalamientos de desvío de recursos y una práctica de la ASF sobre Michoacán, pero ustedes en particular, y simplemente para obtener su compromiso y su opinión, ¿ustedes quieren que la UIF audite a Aureoles, a él, sus finanzas en lo personal y a su Gobierno? –le cuestionó Páez.

–Por supuesto que sí y lo dijimos en el debate, porque tiene que haber un rastreo de todos los fondos, pero sobre todo de los fondos públicos. Lo dije muy claro: son 4 mil millones de pesos en deuda y que nunca dijeron en qué obras se iban a aplicar y tampoco vemos obras en Michoacán. Entonces, ¿dónde están esos recursos? No son cualquier cosa 4 mil millones de pesos y tenemos que saber dónde están esos recursos que, al final, son públicos pero que, además, se deben: son deuda.

–¿Y ya hay indicios de parte de la Unidad de la Inteligencia Financiera de a dónde fueron a parar o dónde están estos recursos? –insistió Delgado Gómez.

–Lo único que sabemos es que no sabemos dónde están. No se ven por ningún lado, tampoco ha habido un reporte del Gobierno del estado de la inversión de esos recursos. Por eso nuestro interés, y el interés del pueblo de Michoacán, que se logre dar con el paradero de esos recursos –expuso el candidato, quien llegó a esa posición luego de que el INE le quitara esa postulación a su compañero Raúl Morón Orozco por no presentar gastos de precampaña.

–A tres semanas de la elección, ¿ha habido acciones de parte del Gobierno del estado, y específicamente por parte del Gobernador, acciones para adulterar la voluntad popular, y si ustedes conocen de planes para que el día de la jornada electoral haya intromisiones? –le interrogó Delgado.

–Nosotros estamos pidiendo la intervención de la Fepade [Fiscalía Especializada en Delitos Electorales] de la Fiscalía General de la República (FGR) y también estamos solicitando que el Gobernador saque las manos del proceso electoral porque eso puede enrarecer, y más aún, puede ser un tema que lleve a una situación compleja y difícil que de por sí ya hay en Michoacán, y que se aumente ese grado de encono, porque si desde la Gubernatura, con el poder que tiene y con los recursos que maneja, se mete mano, pues definitivamente estamos ante un escenario my complicado. Aunque con todo eso, a pesar de eso, vamos a ganar Michoacán, porque a pesar de eso el ánimo de las michoacanas y michoacanos es de un cambio verdadero; eso yo lo puedo palpar, está ahí, esto está ya definido prácticamente, aunque por supuesto es el voto de la ciudadanía el que tiene la última palabra, pero por lo que hemos visto vamos muy muy bien –respondió Ramírez Bedolla, quien es egresado de la carrera de Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

–Hace ya varios hubo, literalmente, una guerra civil en muchas regiones de Michoacán: Para algunos la descomposición de la seguridad en Michoacán está alcanzando niveles como los que había previo a este levantamiento insurgente, de las autodefensas y demás. Esto ha sucedido en estos pocos años, estando al frente del Gobierno Silvano Aureoles. Específicamente en el caso de Tierra Caliente, ¿cuál es el proyecto, cuál es el plan, porque seguramente Michoacán está muy atento a qué tiene que ofrecer en materia de seguridad –le consultó Páez.

–Sí, por supuesto. Son cinco puntos para el tema de la seguridad: el primero es una coordinación total, diaria, permanente, con el Gobierno federal y las instancias federales (Guardia Nacional, Defensa Nacional, Marina), y todos los instrumentos que tiene el Estado mexicano junto con los del estado y de los municipios; el segundo es hacer una limpia al más alto nivel de la policía en Michoacán, porque los altos mandos de esa policía llegaron aquí con Alfredo Castillo, desde la época de Enrique Peña Nieto, son los mismos que tenemos en este momento. Acá lo conocemos como el "Virrey Castillo" por la prepotencia con la que actuó en Michoacá e hizo a un lado las instituciones del Estado. Entonces, esos siguen al mando, no son de Michoacán y ya deben retirarse del estado. A los policías de tropa a ellos los vamos a necesitar, ellos son base, ellos son pueblo, no vamos a hacer despidos ni muchos menos, sino que los vamos a capacitarte buena manera y serán michoacanas y michoacanos los que estén al frente de la seguridad pública –afirmó Bedolla, quien también tiene Maestría en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías por la Universidad Panamericana.

"El otro tema tiene que ver con adiciones. Michoacán tiene un problema de adiciones muy fuerte. Como Diputado impulsé la Ley de Prevención, Atención y Combate a las Adicciones, no se ha aprobado, pero haremos todo para que se apruebe, para tener un gran programa de prevención y atención a las adicciones, porque hay un dato muy relevante: el 76 por ciento de quien comete un delito, menor o mayor, de cualquier nivel, tiene alguna relación directa con el consumo de drogas y tenemos que estar muy atentos; el cuarto tema es la participación ciudadana, con el sector productivo y con el sector social, para poder establecer la coordinación con los ciudadanos en la prevención del delito y, finalmente, la honestidad: hay mucha corrupción en este tema de la seguridad pública donde se manejan miles de millones de pesos en el presupuesto", agregó Ramírez.

–Ahora, si hay personeros todavía del "Virrey Castillo" debe ser, obviamente, con la anuencia del Gobernador Silvano Aureoles. Quiere decir entonces que hay complicidades, convivencia, ¿pero hasta qué punto el Gobernador del estado está involucrado en estas complicidades y en esta corrupción, en esta convivencia con las organizaciones criminales? –le preguntó Delgado.

–Realmente quien colocó al Gobernador, al actual Ejecutivo estatal, fue Peña Nieto. Fue un reparto de posiciones por el Pacto por México, y aquí en Michoacán esta el último resabio del Pacto por México, por eso estoy muy seguro y confiado de que vamos a ganar, porque en Michoacán todos sabemos cómo está la cosa, no necesitamos decirle a los michoacanos cómo está la situación y de dónde vienen nuestros problemas. Por eso, el cambio verdadero, la transformación, está tomando mucho ánimo –afirmó el abanderado de Movimiento Regeneración Nacional.