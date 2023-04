Rapera "Inof": Lo que sabemos de la desaparición de la joven

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- La rapera Ana Arizbeth Soto Font, conocida en la escena freestyle como "Inof", desapareció el pasado 8 de abril cuando salió por la mañana de su casa en la colonia Olivar del Conde, en la alcaldía Álvaro Obregón, hacia Ecatepec, Estado de México, luego de abordar un mototaxi.

La tarde de este viernes, familiares y amigos de la joven se manifestaron en el búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para exigir a las autoridades capitalinas y del Estado de México se coordinen ya que, hasta el momento, no les han dado detalles de las investigaciones que realizan.

Durante la protesta, se informó que el mototaxista que la vio por última vez rindió su declaración en el Estado de México, pero no fue detenido.

En su declaración, el hombre dijo que vio a "Inof" en el parque ubicado en la calle V. Del Amazonas y que se veía desorientada. Narró que no llevaba dinero y buscaba una dirección, luego la dejó en un Chedraui pero sin especificar las calles.

Ausencia voluntaria, señala Fiscalía CDMX; Fiscalía del Edomex inicia investigación

La Fiscalía capitalina informó que lleva a cabo los protocolos necesarios para ubicar a Soto Font pero destacó que podría tratarse de una ausencia voluntaria.

Tras el reporte de ausencia, el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas dio intervención inmediata a personal de Trabajo Social para la elaboración del fotovolante respectivo.

Además, se dio intervención a la Policía de Investigación (PDI), al Centro de Control C5, y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para hacer un exhaustivo rastreo institucional.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una investigación de oficio, independientemente de que la familia de esta joven inició una carpeta de investigación en la Ciudad de México.

Personal de la Fiscalía del Edomex entabló comunicación con la madre de la joven desaparecida y brindó acompañamiento ante la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SS) para tener acceso a las cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).

Familiares realizan búsqueda

El jueves, familiares y amigos de la joven de 19 años se reunieron en inmediaciones del Metro Río de los Remedios, lugar donde fue vista por última vez, donde repartieron hojas a automovilistas y vecinos con la ficha de desaparición.

"La última llamada de nuestra hija nos marcó aquí y fue donde encontramos un video donde si es ella", dijo el señor Edgar Soto, papá de la joven desaparecida.

Amigos de la joven también marcharon en sentido contrario, ocupando un carril del Periférico Río de los Remedios de la avenida Central, al cruce de las calles Héroe de Nacozari y Ayutla en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero otro lugar donde supuestamente también fue vista por testigos.

Inof subió a un mototaxi en Ecatepec y desapareció

Fernando Font, hermano de la joven, dijo que lograron obtener la ubicación y los recorridos que hizo luego de subir a un mototaxi en aquella entidad.

En uno de los videos se aprecia como la joven entabla una conversación con un hombre que conduce un mototaxi, luego sube en la parte trasera y avanzan.

Además, mencionó que el celular de su hermana dejó de contestar y recibir llamadas.

"Inof", joven mexicana en el mundo del freestyle

La joven mexicana tiene 19 años y desde hace varios años ha estado inmersa en el mundo del freestyle, donde es reconocida por sus rimas improvisadas en las batallas organizadas en el Monumento a la Revolución.

Recientemente la rapera "Inof" se ha viralizado con pequeños clips en los que muestra su talento.

La mujer mide 1.65 metros de altura, es de tez morena, complexión delgada y de cabello negro.

Además, tiene un tatuaje en el antebrazo derecho de un pasamontañas.