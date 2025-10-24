logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Inicia el GP México: Todo lo que debes saber

Fotogalería

Inicia el GP México: Todo lo que debes saber

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Raquel Buenrostro explica el caso de los ventiladores perdidos en la pandemia

El juicio por engaño en Londres se acerca: ventiladores perdidos y el proceso legal en curso.

Por El Universal

Octubre 24, 2025 02:18 p.m.
A
Raquel Buenrostro explica el caso de los ventiladores perdidos en la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó qué pasó con los mil ventiladores que se adquirieron en el sexenio pasado y resultaron "perdidos", tras haber sido comprados a la empresa inglesa Viva Enterprise en 2020.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 24 de octubre en Palacio Nacional, Buenrostro señaló que se buscan recuperar mil 416 millones de pesos en Londres ante "engaño".

Explicó que en abril de ese año se firmó el contrato para la adquisición de esos ventiladores y el día 13 de ese mismo mes se hizo el pago del 100% por mil 416 millones de pesos.

Tras retrasos y después de un mes sin entrega, se hizo el reclamo a la empresa. Comentó que el entoces Insabi presionó y la empresa regresó el equivalente a 300 ventiladores, y en julio mandó 50.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Nos quedan 650 (...) En agosto de 2020 Viva, que es la empresa inglesa se quiere pasar de lista porque no era la única empresa a la que se le compraban ventiladores (...) siguen estando pendientes los 65o ventiladores", detalló.

Un año después, ante la "no recuperación y no reacción de la empresa", el Insabi presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, la cual se encuentra en proceso de investigación.

Como el contrato fue firmado bajo la jurisdicción inglesa, se mantuvo un juicio en Londres.

"El delito en Inglaterra es engaño, entonces se presenta una demanda por engaño que está en proceso; en noviembre concluye el periodo de aportación de pruebas, tanto de la parte demandante, como de la demandada, y en diciembre se llevarán las audiencias", explicó.

"Es muy probable que ganemos el juicio porque la materialidad del engaño se da en la no entrega", apuntó Buenrostro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Raquel Buenrostro explica el caso de los ventiladores perdidos en la pandemia
Raquel Buenrostro explica el caso de los ventiladores perdidos en la pandemia

Raquel Buenrostro explica el caso de los ventiladores perdidos en la pandemia

SLP

El Universal

El juicio por engaño en Londres se acerca: ventiladores perdidos y el proceso legal en curso.

Tragedia en Monterrey: Gemelos de 4 años mueren en incendio
Tragedia en Monterrey: Gemelos de 4 años mueren en incendio

Tragedia en Monterrey: Gemelos de 4 años mueren en incendio

SLP

El Universal

Tras el fallecimiento de los gemelos en Monterrey, se inicia una investigación para esclarecer las causas del incendio.

Impacto del desabasto en tiendas pequeñas: ventas caen hasta un 50%
Impacto del desabasto en tiendas pequeñas: ventas caen hasta un 50%

Impacto del desabasto en tiendas pequeñas: ventas caen hasta un 50%

SLP

El Universal

El líder de la Anpec advierte sobre posibles dificultades futuras en tiendas pequeñas si se incrementan los impuestos, lo que podría favorecer al mercado negro.

Ingresa a México el frente frío número 10, informa SMN
Ingresa a México el frente frío número 10, informa SMN

Ingresa a México el frente frío número 10, informa SMN

SLP

El Universal

Provocará fuertes vientos en San Luis Potosí