Ratifican formal prisión a militares por caso Ayotzinapa

Un Tribunal de Apelación confirmó el auto de formal prisión que la jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, dictó en septiembre de 2022 contra el general brigadier José Rodríguez Pérez; el capitán José Martínez Crespo; y el sargento Eduardo Mota Esquivel, por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.

En resolución del 28 de marzo de 2023, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación determinaron improcedentes los argumentos de los quejosos para librar el proceso penal vigente en su contra por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, ocurrida en 2014.

Por lo anterior, la defensa particular de los militares tramitó un amparo indirecto ante el Primer Tribunal Colegiado de Apelación, que le tocó conocer al magistrado Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

En acuerdo publicado hace unos días, el sobrino de la diputada morenista, Dolores Padierna Luna, determinó desechar la demanda de amparo debido a que el recurso presentado en el portal de servicios en línea del PJF, por la defensa de los militares, carece de firma electrónica.

"El escrito de demanda no cumple con lo establecido en los citados preceptos legales, pues carece de la Firma Electrónica del promovente *, quien se ostenta como defensor particular de los quejosos (.), o bien, de estos últimos, conforme la regulación que para tal fin emitió el Consejo de la Judicatura Federal".

Bajo esos argumentos, el magistrado decidió desechar "la demanda de amparo indirecto, promovida por el defensor particular *, con ese carácter de los quejosos (.).".

Los quejosos establecieron como acto reclamado, la "resolución de veintiocho de marzo de dos mil veinticinco, emitida en el Toca Penal 178/2022, del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, que confirma el auto de formal prisión de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en la Causa Penal 15/2022, del entonces Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, ahora 29/2024, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México".

De los tres militares señalados anteriormente, sólo el general José Rodríguez Pérez y el sargento Eduardo Mota Esquivel llevan su proceso penal en libertad provisional y el capital José Martínez Crespo, continúa recluido en la prisión del Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en la Ciudad de México.

Los tres fueron procesados por delincuencia organizada y desaparición forzada en septiembre de 2022, por la jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien lleva el caso Ayotzinapa.