Ratifican remoción de policía que intervino en desaparición de los 43

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL). - Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificaron la remoción de José Carlos Hernández Romero como elemento de la extinta Policía Federal, por incumplir sus funciones como jefe de un grupo de agentes federales que intervino la tarde y noche del 26 de septiembre de 2014, fecha en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Por mayoría de votos y a propuesta del magistrado Rafael Estrada Sámano, el pleno del TFJA ratificó que el subinspector no realizó sus funciones de manera estricta y con la debida diligencia en esa fecha, ya que él era el responsable de las acciones u omisiones del personal designado bajo su mando.

Indicó que en la entrevista otorgada ante a la Unidad de Asuntos Internos de la ex Policía Federal, Hernández Romero expuso las actividades que efectuó durante su servicio el día 26 de septiembre de 2014, entre las 15:00 y las 23:00 horas, en las que aseguró haber tenido contacto en diversos momentos con los policías a su cargo.

Sin embargo, no les brindó apoyo a los mismos, ante la solicitud de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, de la delegación de la entonces PGR en Guerrero, realizada mediante oficio de la misma fecha.

En septiembre de 2019, el Consejo Federal de Desarrollo Policial de la desaparecida Policía Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, determinó remover como elemento policial a José Carlos Hernández Romero, consistente en la terminación de la relación con la institución por infringir el deber de disciplina establecido en los artículos 18 y 19 fracción XXVI de la Ley de la Policía Federal y 185, fracción VII de su Reglamento.

La resolución fue impugnada por Hernández Romero; sin embargo, el Consejo Federal de Desarrollo Policial de la desaparecida Policía Federal ratificó su decisión.

Por lo que, Hernández Romero interpuso un recurso de revisión ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mismo que declaró la validez de su separación como elemento de la extinta Policía Federal.