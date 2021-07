RBD, Bieber y Carol G, en el playlist que sonará en vacunación de jóvenes en la CDMX

Canciones que van desde RBD, Justin Bieber hasta Carol G, son las que sonarán en la jornada de vacunación contra Covid-19 para la "chaviza" de 18 a 29 años esta semana en seis alcaldías de la CDMX.

El programa del Gobierno capitalino Ponte Pila anunció la playlist que escucharán los jóvenes de 18 a 29 años mientras reciben su dosis contra el Covid-19 en seis alcaldías de la CDMX.

A través de redes, Ponte Pila invitó a la población a elegir las canciones que con las que les gustaría esperar su dosis contra el virus.

Danna Paola, Zoé, Karol G y RBD son algunos de los artistas que fueron seleccionados por los "chavos".

Los temas que la "chaviza" eligió

Agüita-Danna Paola

Arréglame el alma-Panteón Rococó

Bichota-Karol G

Dulce Soledad-Enjambre

Ella-Bozza

En el 2000-Natalia Lafourcade

Fondo de Bikini-Leon Leidi

La agarro bajando-Gilberto Santa Rosa

Labios rotos-Zoé

Nada-Zoé

Me rehúso-Danny Ocean

Mis ojos Lloran por ti-Big Boy

One way or another-One Direction

Optimista-Caloncho

Peaches- Justin Bieber

Perdóname- La Factoria

Rebelde- RBD

Sálvame- RBD

Sólo quédate en silencio- RBD

Rosa Pastel- Belanova

Todo de ti- Rauw Alejandro

Tusa- Karol G

Yo quiero bailar- Ivy Queen

¿Cuándo, dónde y cuáles vacunas aplicarán a la "chaviza" en CDMX?

La vacunación comenzará el martes 27 al sábado 31 de julio y se prevé vacunar a 594 mil 602 personas de ese sector de la población.

Agregaron que el miércoles 28 de julio y domingo 1 de agosto se vacunará contra el Covid-19 a personas de 18 a 29 años de la alcaldía de Iztacalco. Se prevé aplicar la primera dosis a 82 mil 803 jóvenes.

Las vacunas que se van a aplicar son Sputnik V en Tláhuac, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.

En Tlalpan e Iztacalco se administrará la dosis de Sinovac.