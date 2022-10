Reabren el Callejón del Beso en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto., octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Esta mañana de sábado se retiró la barrera que impedía el acceso al Callejón del Beso luego de que se logró un acuerdo conciliatorio entre la propietaria del balcón de Doña Ana y los fotógrafos que laboran en la zona.

El alcalde Alejandro Navarro Saldaña encabezó la reapertura del emblemático callejón, entre reproches de vecinos por la clausura que impuso el miércoles pasado y por la colocación de una banca, dos tótems y un poste.

¡Vénganse a disfrutar de la nueva vista que tiene el Callejón del Beso! Ya se ve más bonito que antes y sus balcones ya están al 100% pa´ darse besos de telenovela.



¡No van a encontrar mejor ciudad que GuANajuato para vivir el amor! #GuanajuatoCapital pic.twitter.com/qep2gZYGzR — Alejandro Navarro (@ANavarroMX) October 8, 2022

"Se abre de nueva cuenta el callejón para el disfrute de toda la gente que viene a Guanajuato capital, miles de turistas y visitantes que vienen todos los días y que estaban privados de darse un beso para tener muchos años de buena suerte o en su defecto sino se daba el beso 7 añotes de mala suerte", dijo el edil.Después del conflicto que se vivió entre propietarios de inmuebles del Callejón del Beso y propietarios, destacó que la ley tiene que prevalecer, "no es a capricho de nadie, no queremos que haya personas golpeándose", reviró el municipal.Piden orden y limpieza en el callejón del besoEl presidente municipal señaló que debe haber orden, respeto, limpieza para que la gente que llega pueda disfrutar un espacio digno.Antes de las 8:00 horas de este sábado, trabajadores comenzaron a retirar los tablones de manera que colocaron la madrugada del miércoles pasado con sellos de clausura, para permitir el paso a las personas.En un acto oficial Alejandro Navarro pidió a los fotógrafos que dejen el conflicto a un lado y hagan su trabajo respetando el reglamento municipal, de lo contrario se tomarán medidas."Al que no le guste o no le convenga, que se dedique a otra cosa".Elementos de la Policía Turística, Fiscalización y Protección fueron asignados para mantener el orden en el Callejón del Beso.Vecinos interrumpieron a gritos: "Para eso no se estudia Navarro, no se estudia para hacer esas pendejadas, estás perjudicando a nosotros que vivimos aquí; mira nada más qué espacio nos dejas, estamos aventándonos para poder pasar. Esas son esas son estupideces", expresó un hombre.Ante el enojo de vecinos y comerciantes por la instalación de dos tótems y una silla, el alcalde señaló que son accesorios que estarán ahí de manera temporal, entre diez y doce días para que las personas puedan tomarse la fotografía.Explicó que el tótem tiene un código QR que las personas podrán escanear para un video de cuarenta segundos en el que se cuenta la leyenda del Callejón del Beso y se mencionan los tres fotógrafos autorizados en el sitio, y el costo de las fotografías, que es de 100.Comentó que el guía solo recibe una propina, que por ejemplo es de 50 pesos, por lo que con dos fotografías, una por cada balcón, en el de Doña Ana y Don Carlos, un turista podría erogar 250 pesos.Un cantador de leyendas se acercó al edil para hacerle ver que esa es su fuente de ingresos desde hace muchos años que se dedica a cantarla, por lo que la presentación en los tótems le afecta.El presidente municipal informó que en el Callejón de realizaron trabajos de pintura, se rehabilitaron fachadas, se quitaron botes de basura y otros elementos y hoy estamos abriendo de nueva cuenta más bonito que nunca el Callejón del Beso.Advirtió que de suscitarse problemas de nueva cuenta se tomarán otras medidas legales, aunque se tiene confianza de que las cosas avanzarán bien, una banca, dos tótems y un poste por parte de la autoridad municipal.