Reacción del gobierno mexicano ante Ismael El Mayo Zambada

Senadores de oposición criticaron la reacción del gobierno de México ante la situación legal que enfrenta Ismael "El Mayo" Zambada, quien solicita la intervención de las autoridades mexicanas para evitar que sea condenado a muerte por el gobierno de Estados Unidos e insiste en que fue llevado ilegalmente a ese país.

La senadora Carolina Viggiano, secretaria general del PRI, consideró que la postura ambigua de la presidenta Claudia Sheinbaum deja mal al gobierno.

"Yo creo que a veces pareciera que se defiende a las organizaciones criminales y en otro caso se quiere tener un discurso patriotero no exactamente nacionalista. Yo creo que ser nacionalistas es combatir a la delincuencia y defender la libertad y los derechos de las y los mexicanos que tenemos derecho a vivir en paz. Y sí me suena que la declaración de este narcotraficante es una especie de amenaza ¿no? "si no me ayudan, yo hablo", entonces me parece que es muy peligroso", indicó.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, dijo que los señalamientos que hace "El Mayo" ponen en aprietos al gobierno de México, y su detención tiene muy nerviosos a los gobernantes del país por las declaraciones que puede hacer.

"Yo creo que el gobierno mexicano está metido en un gravísimo problema. Está entre la espada y la pared, a 'El Mayo', como a cualquier otro mexicano, le asiste la razón y le asiste el derecho, pero por otro lado están las señales que quiere enviar la presidenta, quiere mandar al mundo y a Estados Unidos. No es un asunto sencillo y vamos a ver finalmente qué es lo que prioriza el gobierno federal, si el acceso a la justicia, si el derecho que le asiste a cualquier mexicano, aunque sea un presunto delincuente, o seguir mandando señales y tratando de quedar bien con el gobierno norteamericano.

Manlio Fabio Beltrones, senador sin partido, afirmó que el gobierno mexicano se encuentra entrampado y en una posición complicada, ya que debe hacer valer la legalidad del proceso, mientras reconoce la peligrosidad del capo.

"Creo que lo que da pena, más bien, es el procedimiento que tiene entrampado al gobierno de México. Está plenamente seguro, aunque no lo declare de esa manera, que fue una extracción ilegal. Pero, por otro lado, también tiene plena seguridad de que se trata de un delincuente muy conocido, buscado por muchos años tanto en México como en Estados Unidos y que ya se le encontró".

Beltrones calificó la situación como un momento difícil para el gobierno de México, ya que enfrenta una contradicción: por un lado, se trata de una posible violación legal al trasladar a una persona sin seguir los procedimientos adecuados, y por otro, se trata de un individuo señalado durante años como un importante delincuente en el ámbito del narcotráfico, buscado tanto en México como en Estados Unidos.

"¿Cómo empatar esto en el imaginario colectivo? Por un lado, yo creo que el gobierno tiene que cumplir con la legalidad y al final de cuentas si se presume que fue una extracción ilegal proceder a la solicitud para que se ha enviado a que se presente ante la justicia mexicana. Pero, por el otro lado, los Estados Unidos saben que fue una persona que en mucho indujo a varios delincuentes y a varios cárteles a llevar estupefacientes", señaló.

Dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) debe actuar conforme al debido proceso en relación con la presunta extracción ilegal de Ismael "El Mayo" Zambada hacia Estados Unidos.

Según el legislador de Sonora, si existen evidencias de irregularidades en el procedimiento, la FGR debe informar y ejecutar las órdenes de aprehensión correspondientes en territorio nacional antes de cualquier otro proceso.