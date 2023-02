Reanudan gaseras servicio con protección de policía en Guerrero

A-AA+

El servicio de gas LP en los municipios de Zihuatanejo y Petatlán, en la Costa Grande, se reanudó este domingo con vigilancia policiaca.

El sábado pasado, las tres gaseras (Gas Mundial, Gas Express y Global Gas) de Zihuatanejo y Petatlán comenzaron a recibir llamadas y mensajes para extorsionarlos por presuntas organizaciones criminales y, como medida de precaución, decidieron cerrar y suspender la distribución a través de los camiones repartidores.

El martes, abrió una de las tres gaseras en Zihuatanejo; sin embargo, no cumplió con la demanda. Durante toda la semana en esta estación se formaron largas filas de personas con sus cilindros para rellenarlos, ante la falta de camiones repartidores.

Este sábado, fondas y restaurantes de Zihuatanejo comenzaron a cerrar por el desabasto de gas LP. En varios puntos de la ciudad comenzaron a verse negocios de comida cerrados.

Sobre la crisis, ante el desabasto del gas LP, el gobierno del estado se negó a reconocerlo. Distintos funcionarios se limitaban a decir que no habían recibido ninguna denuncia de los propietarios o los representantes legales de empresas por extorsión.

Fue hasta este fin de semana que el secretario de Seguridad Pública del estado, el capitán de la Marina, Evelio Méndez Gómez, reconoció que las gaseras habían cerrado por amenazas de organizaciones criminales.

Afirmó que estaban investigando qué organización criminal amenazó a las empresas.

De acuerdo con informes de las autoridades locales, en Zihuatanejo operan el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Granados, Los Viagra y Sangre Nueva Guerrerense.

La noche del sábado, el gobierno de estado informó que el servicio de distribución de gas LP se reanudaría con vigilancia del Ejército, la Policía Estatal y del municipio.

"Las empresas gaseras se encontraban cerradas, por lo que ya están siendo abastecidas para brindar el servicio al público, iniciando primeramente con el reabastecimiento de los tanques estacionarios de los hoteles de esta ciudad turística", dice el comunicado.

Junto con el comunicado, el gobierno del estado difundió fotografías donde patrullas están vigilando las estaciones de gas LP y también cómo escoltan a pipas.

Durante casi todo el año de 2022, en Zihuatanejo las extorsiones no pararon.

En noviembre, dos establecimientos de tortillas fueron atacados, a uno le lanzaron una bomba molotov y en el otro le dispararon a una de las empleadas.

Los ataques fueron porque los propietarios de las tortillerías se negaron a pagar la extorsión.

En junio, unas 50 tortillerías cerraron durante tres días debido a que recibieron amenazas de muerte por parte de un grupo delictivo que les exigía una cuota.

Después se suspendió el transporte público por el mismo motivo. Sin embargo, contra los transportistas hubo ataques, incluso, asesinatos.

Posteriormente cerraron las casas de venta de materiales para la construcción.

Y en el mes de septiembre cerraron 23 tiendas de Oxxo en Zihuatanejo y en el municipio vecino de Petatlán.

Desde septiembre, la seguridad en Zihuatanejo está a cargo de la Marina.