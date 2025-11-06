Reasignan a Cultura mil 985 millones y a Ciencia 2 mil 500 millones

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Entre las reasignaciones que esta mañana la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 a distintos ramos, al sector Cultura, Ramo 48, se le reasignaron recursos por mil 985.5 millones de pesos con lo que ejercerá para el año próximo que apenas se empata con lo ejercido este año que son 15 mil 081.5 millones de pesos; mientras que al Ramo 38 de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación recibirá 2 mil 500 millones de pesos más al presupuesto propuesto que era de 34 mil 860.8 millones de pesos.

Aunque la propuesta del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, en el Ramo 48 Cultura, planteaba una reducción de mil 984 millones 107 mil 853 pesos a su presupuesto con respecto a 2025, la presidenta informó días después que se le reasignaría a Cultura cerca de 2 mil millones de pesos, que fue lo que ocurrió con lo que apenas empató el presupuesto de 2026 con respecto a este año.

Ahora, tras la aprobación del Presupuesto de Egresos 2026, tanto en lo general como en lo particular desde la Cámara de Diputados, queda esperar su publicación y ver si los mil 985.5 millones de presos se reasignan al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que son los que sufrían el principal recorte propuesto por la presidencia en su proyecto de presupuesto presentado en los primeros días del mes de septiembre.

La versión final del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 será publicada en el Diario Oficial de la Federación en los próximos días.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí