Rechaza AMLO creación de "Los Machetes" para seguridad en Chiapas

Tras la creación del grupo armado "Los Machetes" y al pronunciarse en contra de las autodefensas, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en Pantelhó, Chiapas, se hayan armado "para enfrentar una supuesta situación de inseguridad".

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador dijo que se puede usar como excusa "que hay mucha inseguridad", cuando puede haber una confrontación política.

Ante el surgimiento de "Los Machetes" en Pantelhó, el Presidente informó que el caso ya lo analiza la Secretaría de Gobernación, "pero en ningún caso se acepta el que se armen grupos llamados autodefensa".

"Que no usen eso como excusa, que no digan 'es que es mucha la inseguridad, luego entonces tenemos que armarnos'. O es una cuestión politiquera de dominio caciquil en una región; lucha de facciones, de grupos políticos, caciquiles, sin ideales, sin principios, sin el propósito de ayudar al pueblo, sino de tener poder.

"O delincuencia, hay que ver de dónde obtienen las armas", declaró López Obrador.

Refirió que el Estado tiene la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad, además que no se debe hacer justicia por propia mano porque es ilegal.

--Aparecen autodefensas "Los Machetes"

Las "Autodefensas del Pueblo Los Machetes" se levantaron en armas para "defender la vida" de los indígenas tzotziles a los que les han violentado sus derechos, algunos de ellos han sido asesinados por el "narco ayuntamiento" de Pantelhó, que a través del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha gobernado este lugar, declararon habitantes de las 86 comunidades de este municipio.

Este domingo por la mañana, miles de indígenas tzotziles y tzeltales de Pantelhó, se congregaron aquí para declarar que en este municipio "no queremos más narcotraficantes y sicarios" y manifestaron su deseo de vivir en "en paz y libertad".

Un centenar de hombres con fusiles de asalto y algunos con machetes, de "Autodefensas del Pueblo Los Machetes", que se cubrían los rostros con pasamontañas, fueron presentados durante la asamblea que abrió con una oración para pedir por la paz en este municipio afectado por una ola de asesinatos de los sicarios del grupo armado "Los Herrera", ligado al ayuntamiento del PRD.

Un hombre que abrió la asamblea declaró que la creación de las "Autodefensas del Pueblo Los Machetes" no es un acto político, sino una acción por la defensa de la vida y anunció que esta organización armada ahora es respaldada por las 83 comunidades y habitantes de la cabecera municipal.